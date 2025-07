Dossier Femicide Laatst bijgewerkt: 18 juli

Elke 8 dagen sterft er in Nederland een vrouw door geweld van een (ex-)partner. Femicide, het doden van vrouwen omdat ze vrouw zijn, blijft een hardnekkig maatschappelijk probleem. Politie, hulpverlening en gemeenten zetten inmiddels in betere risicotaxatie, preventieprogramma's en gespecialiseerde opvang. Hoewel de aanpak op sommige plekken succesvol is, blijft effectieve bestrijding een uitdaging.