Openbaar Ministerie noemt aantal femicide-zaken 'schokkend en hoog': 'Dit kan ook naast jou gebeuren'

Bij de keel gegrepen

Een ander belangrijk, potentieel gevaarlijk, moment is als een relatie verbroken wordt. "Omdat dat meestal een trigger is of kan zijn voor iemand die verlies ervaart om tot ernstig geweld over te gaan." Een contact- of huisverbod dat genegeerd wordt, is ook zo'n duidelijke 'rode vlag'.

De allerbelangrijkste noemt de officier van justitie een wurgpoging. Uit onderzoek blijkt dat dat een hoog voorspellend karakter heeft. "Als iemand zegt dat ze bij haar keel is gegrepen of gewurgd, dan is dat echt opletten geblazen." Er is een toenemend bewustzijn over femicide, maar het kan altijd beter. Ook binnen het OM, vindt de landelijk officier huiselijk geweld en zeden.

Signalen oppikken

Als een zaak bij het OM komt, wordt gekeken hoe er zoveel mogelijk gedaan kan worden om het slachtoffer te beschermen. Met contact- of locatieverboden, of een enkelband. "Soms kunnen we het strafrecht niet inzetten, omdat de zaak niet bewijsbaar is." Dan wordt contact gezocht met Veilig Thuis en aangegeven dat er een onveilige situatie is. Zij kunnen zo nodig zorg bieden.

Er zullen altijd zaken zijn die voor de omgeving totaal uit de lucht komen vallen. "Maar," zegt Van Schoonderwoerd den Bezemer, "ik durf te beweren dat er in het gros van de zaken wél signalen opgepikt hadden kunnen worden door omstanders en door politie en justitie, als we het weten."