Hoe zorg je dat vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld veilig zijn? 'Voor West-Europees land is aantal femicide-gevallen enorm hoog'

De verdachte is de 53-jarige Driekus K. uit Eindhoven. Hij werd later op de dag van de moord in de duinen bij Scheveningen zwaargewond aangetroffen en is inmiddels overleden. De politie gaat uit van zelfdoding. Begin juni deed Joeweela nog aangifte tegen hem. Volgens bronnen zat zij ondergedoken in een blijf-van-mijn-lijfhuis in Gouda.

Recent was K. opnieuw in beeld bij de politie voor wapenbezit en mishandeling van de zijn ex Joeweela, maar hij kwam na 2,5 week weer vrij. Hierna plaatste Driekus K. een aantal Facebook-berichten voorafgaand aan de moord. Hij deed daar onder andere een oproep aan zijn ex om zijn kinderen te zien.

In 2010 kreeg Driekus K. 13 jaar cel voor een poging tot moord op een andere ex-partner. Hij weigerde destijds psychologisch onderzoek. In gerechtelijke uitspraken uit 2009 is te lezen hoe berekenend hij handelde: 'Ik laat jou opruimen', zei hij tegen zijn ex en: 'Ik ga pas zitten als dit goed is afgewerkt.'

"Iedereen heeft een mobiel en locatievoorzieningen. Een geheime locatie is daardoor ingewikkeld om in stand te houden. We kijken vooral naar de mogelijkheid om de situatie om te draaien. Dat betekent dat binnen de muren de veiligheid kan worden gewaarborgd, daarbuiten niet."

De vraag hoe Driekus K. het blijf-van-mijn-lijfhuis in Gouda waar Joeweela zat, wist te achterhalen is onbekend. Volgens directeur van Stichting Aroza Carli van Winsen is het ook lastig om een 'geheime' locatie geheim te houden. Met haar stichting brengt ze vrouwen in onveilige situaties onder.

Bagatelliseren intieme terreur

Vledder is van mening dat er te weinig erkenning op dit vlak in Nederland is. "We bagatelliseren intieme terreur in Nederland. Partnergeweld wordt vaak afgedaan als een vechtscheiding: waar twee vechten, hebben twee schuld. Maar dit is geen conflict. Dit is eenzijdig geweld. Voor een West-Europees land als Nederland is het aantal femicide-gevallen enorm hoog", zegt Van Winsen. De cijfers liegen er niet om: elke 8 dagen wordt in Nederland een vrouw gedood, vaak door een (ex-)partner en 1 op de 5 vrouwen krijgt te maken met partnergeweld. Vledder: "Vrouwen hebben gemiddeld 33 keer melding bij de politie gedaan, voordat ze omkomen."

Van Winsen pleit voor meer informatie over de achtergrond van een gewelddadige ex of partner. Hulpverleners hebben die informatie vaak niet vanwege privacyregels. "Het zou voor de veiligheid en om dit soort situaties te voorkomen enorm helpen wanneer organisaties weten dat iemand in het verleden is veroordeeld. In de huidige wet- en regelgeving moet de cliënt het zelf melden."