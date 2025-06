Waarom een verandering van regime in Iran onwaarschijnlijk is, volgens deze expert: 'Staan altijd opvolgers klaar'

'Netanyahu wil regering in de lucht houden'

Dat die VN-resolutie vrijwel onderbelicht bleef, noemt Van Veen een pijnlijk voorbeeld van hoe structurele factoren en opportunisme samenkomen. "Iran is extreem zwak, dus Israël pakt zijn kansen. En dat speelt natuurlijk ook een enorme rol voor Netanyahu, die zijn regering in de lucht wil houden en zelf uit de rechtszaal wil blijven."

De premier van Israël wordt namelijk verdacht van corruptie en kan aan de macht, en uit de rechtszaal, blijven zolang het land in een staat van oorlog is. "Het is een soort afleidingsmanoeuvre van de eerste orde. Ik zeg niet dat dat de dominante reden is, maar het is wel een hele mooie bonus."

Amerika enorm betrokken

Hoewel het misschien lijkt alsof Amerika afwezig is, benadrukt Van Veen dat de VS enorm betrokken is. "Het enige wat ze niet doen is Amerikaanse gevechtsvliegtuigen meesturen, maar verder trekken ze aan allerlei touwtjes. De VS levert wapensystemen aan Israël en financiert de verdediging met miljarden per jaar."

En volgens hem hebben ze ook vooraf groen licht gegeven voor de aanval: "Ze zagen het als een handige stap in hun onderhandelingsstrategie, om Iran te dwingen te stoppen met uraniumverrijking op eigen bodem. Maar dat is een existentiële kwestie voor Iran, daar zullen ze niet mee akkoord gaan."