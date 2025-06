Iran slaat terug na aanval van Israël: 'Ik zou alle dreigementen serieus nemen'

Uitbreiding conflict?

Zulke dreigementen moet je serieus nemen volgens Kitzen. En als Iran daadwerkelijk zulke aanvallen uitvoert, is er een groot gevaar voor escalatie. "Dan is het de vraag hoe die landen gaan reageren, maar de kans dat het conflict zich dan uitbreidt naar de rest van de regio is groot."

Dan kan het ook ons gaan raken. De prijs van olie is bijvoorbeeld al flink gestegen sinds gisteren. Bij een wijdverspreid conflict in het Midden-Oosten zal de prijs van olie nog verder stijgen en brandstof zal duurder worden.