Israël viel Iran aan om mogelijke kernbommen, maar hoe ver waren ze? 'Had binnen 3 tot 6 maanden kunnen afvuren'

Heel dichtbij

Van Iran wordt gezegd dat ze daar al heel dichtbij zijn, 60 procent. "Daarmee kan je ook al een nucleair explosief maken." En, gaat Turkenburg verder, als Iran al op die 60 procent zat had het niet lang geduurd voordat ze op 90 procent kwamen.

"Ik denk dat ze in een paar dagen tot een paar weken van 60 naar die 90 procent zouden kunnen gaan." Dan is de bom nog niet gemaakt, maar de speciale technologie die daarvoor nodig is onderzoekt Iran ook al heel lang.

'Dit heeft Israël vaker gedaan'

Met deze aanval lijkt het atoomprogramma in Iran weer een stuk teruggezet te zijn. "Los van de deskundigen die zijn gedood, zijn er op heel veel plekken bombardementen geweest om apparatuur onklaar te maken", weet Turkenburg. "Dat heeft Israël al vaker gedaan, zo hebben ze in het verleden een reactor die in aanbouw was gebombardeerd. Dat hebben ze nu opnieuw gedaan en daar gaan ze mee door."

Daar voegt Turkenburg wel aan toe dat Israël niet bij alle apparatuur kan. "Want uranium wordt ook verrijkt diep in een berg in de ondergrond en daar kunnen ze waarschijnlijk niet bij met hun bombardementen."

'Iran is een paar jaar achteruit gezet'

Maar wat nu geraakt is, kan flink invloed hebben, denkt de atoomfysicus. "Iran wordt misschien wel een paar jaar achteruit gezet in de voortgang van de ontwikkeling van die technologie."

Dat terwijl een kernwapen dus binnen handbereik leek te liggen voor het land. "Als ze werkelijk een atoombom zouden willen maken, denk ik dat ze daar in misschien 3 tot 6 maanden zo'n bom hadden kunnen afvuren."

Andere mogelijkheden

Dat wil alleen niet zeggen dat zo'n wapen nu voor Iran heel moeilijk te krijgen is. "In uiterste nood kan Iran misschien een beroep doen op een ander land, - een voor hen bevriende natie, denk aan Noord-Korea, - of die niet kunnen helpen met bijvoorbeeld het leveren van een atoombom. Dat is denkbaar."

Een ander land dat nog een rol speelt in het hele verhaal, is de VS. Die wil namelijk een deal sluiten met Iran over het nucleaire programma van dat land en wat ze daarmee mogen doen. Op die manier wil Amerika voorkomen dat Iran kernwapens maakt. In ruil daarvoor zouden er minder strenge sancties gelden voor het land.