Hulpverlener Rosalia ziet situatie Gaza verder verslechteren: 'Hoeft niet zo te zijn'

Volgens lokale autoriteiten zouden eerder vandaag zestien Palestijnen door Israëlisch vuur zijn gedood. Het is een uitzichtloze situatie waarin ook hulpverleners maar amper middelen hebben.

Geweerschoten en gillende mensen

Rosalia Bollen zat voor Unicef een tijd in Gaza en is nu weer even terug in Nederland. Van collega's hoort ze hoe het daar nu is. "Unicef zit vlakbij zo'n distributiepunt en dat is ook waar ik woonde. Mijn collega's vertelden dat ze de afgelopen dagen elke dag om half 5 wakker werden van geweerschoten en gillende mensen."

De hulporganisatie is de afgelopen maanden in Gaza gebleven, met een tiental Palestijnse staf en ook internationale medewerkers. Ze komen in de ziekenhuizen, behandelpunten en geïmproviseerde schooltjes heel schrijnende situaties tegen. "De term 'gewond' dekt de lading niet eens meer. De kinderen die we tegenkomen zijn ledematen of organen kwijt en moeten de rest van hun leven met die verwondingen leren leven."

'Een druppel in de oceaan'

Unicef voorspelde aan het begin van het jaar dat zeker 60.000 kinderen behandeld zouden moeten worden voor acute ondervoeding. "En dat hebben we nu bijgesteld naar 72.000 kinderen", zegt Bollen.

"Het feit dat we niet bij onze hulpgoederen konden voor 2,5 maand is natuurlijk erg frustrerend." Half mei kreeg Unicef samen met het Wereldvoedselprogramma weer toestemming om bepaalde hulpgoederen te leveren, zoals water en vaccins. "Het gaat alleen om een druppel in de oceaan. Het ergste is dat je de situatie achteruit ziet gaan en dat het zo echt niet hoeft te zijn."