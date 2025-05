Israël blokkeert hulp 'omdat Hamas hulpgoederen inpikt', maar: 'Bewijs ontbreekt en nood groeit'

Met schaamte terugkijken

Ook Daniëlle Brouwer van het Rode Kruis is bang dat 'het huidige gebrek aan daadkracht' later zwaar zal wegen. "We zullen hier, vrees ik, met schaamte op terugkijken. Niet alleen op het geweld zelf, maar ook op het feit dat we het collectief lieten gebeuren en zelfs in stand hielden."

Het menselijk lijden in Gaza is het gevolg van bewuste keuzes, zegt ze. "Dit is geen natuurramp. Het is het directe gevolg van doelgericht beleid van de Israëlische regering. Er zijn inmiddels 71.000 gevallen van ondervoede kinderen. Dat is niet alleen schrijnend, het is in alle opzichten misdadig."

'Druk komt te laat'

En de verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij Israël, vindt Brouwer. Ook landen die 'toekijken zonder in te grijpen' zijn volgens haar schuldig. "De dubbele moraal is pijnlijk zichtbaar. We zien een heel ander moreel kompas als het gaat om Oekraïne. Maar het lijden van burgers is in Gaza niet minder. De druk op Israël om humanitaire hulp toe te laten groeit wel, maar het komt veel te laat. Het is begrijpelijk dat veel mensen meer verwachten."

Ook historicus Peter Malcontent noemt het falen van de internationale gemeenschap 'pijnlijk zichtbaar'. "Wat er nu gebeurt, is niet alleen Israël of Hamas te verwijten, maar de hele internationale gemeenschap. De Westerse landen handelen nu in strijd met wat ze na de Tweede Wereldoorlog zelf in gang hebben gezet: het opbouwen van een internationale rechtsorde, die bedoeld is om in dit soort situaties mensen te beschermen en te hulp te schieten."