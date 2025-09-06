Waarom de Katholieke Kerk Carlo Acutis eerder dan normaal heilig wil verklaren: 'Eerste 'millennial saint''

Morgen wordt de wereldberoemde Carlo Acutis heilig verklaard. Hij overleed in 2006 op 15-jarige leeftijd aan leukemie. Sindsdien wordt hij door de kerk beschouwd als Gods eerste millennial influencer. "Hij is een voorbeeld voor jonge katholieken."

Een non in gebed bij de tombe van Carlo Acutis die morgen heilig wordt verklaard

Acutis werd in 1991 geboren en was een Italiaanse katholiek. Maanden voor zijn dood aan leukemie richtte hij een website op waar hij 'eucharistische wonderen', ook wel het wonderbaarlijke ingrijpen van God genoemd, vastlegde. Voor dit werk en zijn toewijding aan de kerk krijgt hij de titel 'heilige'. Eerste 'millennial saint' "Hij wordt dan beschouwd als de eerste 'millennial saint'", vertelt cultuurtheoloog Frank Bosman over het heilig verklaren van Carlo Acutis. "Het feit dat hij een hele sterke spiritualiteit had, die website heeft opgezet en zo jong gestorven is, maakt hem heel populair." Vooral de jongere katholieken zien Acutis als een groot voorbeeld. En dat is begrijpelijk, legt Bosman uit. "Hij is een voorbeeld van hoe je in de 21ste eeuw als moderne rooms-katholiek die het internet en moderne techniek gebruikt, alsnog je leven als katholiek vorm kan geven."

Honderden verklaringen per jaar Hij noemt het proces dat hopelijk morgen zijn piek bereikt 'bijzonder'. "Want elke heilige is natuurlijk super bijzonder. Maar het is niet alsof er maar één heilige per jaar wordt erkend." Jaarlijks worden er wereldwijd honderden overleden katholieken op deze manier erkend door de kerk omdat ze 'mooi en schoon' hebben geleefd. "Sommigen vallen ons hier in het Westen niet zo heel erg op, omdat het gaat over een heilige uit bijvoorbeeld Zuid-Amerika. Dat wordt daar dan heel groots gevierd en wij krijgen er niks van mee." Jonge volgelingen bereiken Maar met deze heiligverklaring hoopt de kerk, naast het erkennen van Acutis, een 'statement te maken'. De kerk hoopt hiermee namelijk haar jonge gelovigen te bereiken, stelt Bosman. "Ze willen deze groep een nieuwe heilige geven. Eentje die hun taal spreekt en vaardig is met computers en het internet." Hij denkt dan ook dat de kerk er daarom voor kiest om Acutis 'zo snel' op deze manier te erkennen. Canonisatie, oftewel het officieel heilig verklaren, is een eeuwenoud gebruik in de Rooms-Katholieke Kerk. "Dat gebeurt stap voor stap en duurt meestal vele jaren."