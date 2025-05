Latijn, wierook en gregoriaans gezang: katholieke jongeren in Nederland hopen op paus die aandacht heeft voor oude tradities

'We hebben één Vader'

"Wat ik mooi vond aan hem", gaat hij verder over de overleden paus, "is dat hij laat zien dat het geloof draait om ontmoeting, om broederschap. Of je nou katholiek bent of moslim, we hebben één Vader."

"Er zijn katholieken die zeggen: 'Allah is een andere god.' Maar dat kan niet. Als je gelooft in één God, dan is er ook maar één. We naderen Hem op verschillende manieren, maar Hij blijft dezelfde", zegt hij stellig. "En dat vraagt om dialoog, om openheid. En daar heeft de paus een belangrijke taak in. Want ik zie jongeren die huiverig zijn voor de islam. En daar moeten we voor waken."