Waarom belde Donald Trump met Koerdische leiders in Irak? 'VS heeft grondtroepen nodig in Iran'

Dat Donald Trump hiervoor bij de Koerden aan zou kloppen, is niet verbazingwekkend, vertelt oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen, die op dit moment in Irak is. "De Koerden hier in Irak, maar ook in Syrië, hebben als grondtroepen geacteerd in een eerdere oorlog, tegen IS", weet hij. Maar de relatie tussen de VS en de Koerden is ook ingewikkeld, waardoor hun steun helemaal niet zeker is.