Waar blijven de niet-chemische alternatieven voor bestrijdingsmiddelen? 'Toelating kan wel 15 jaar duren'
Het kabinet wil ons beter beschermen tegen bestrijdingsmiddelen. Maar het komt nog niet met echte oplossingen daarvoor. Ondertussen lopen ondernemers die wél 'groene' alternatieve hebben vast in de bureaucratie: "Het is heel lang wachten op goedkeuring."
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen leidt al jaren tot een verhitte discussie. Veel mensen maken zich zorgen om chemische stoffen in groente, fruit, bloemen en in ons drinkwater. Tegelijkertijd voelen boeren zich in hun bestaansrecht bedreigd door een mogelijk verbod erop. Groene alternatieven voor pesticiden zijn dus meer dan welkom, maar waar blijven ze?
Biologisch bestrijdingsmiddel
In het lab van Bionomic zijn ze al een heel eind: daar wordt een biologisch bestrijdingsmiddel op basis van bacteriën ontwikkeld. "Het werkt tegen een specifieke schimmel die heel veel verschillende gewassen infecteert, van komkommers tot bananen", vertelt directeur Diederik Mud. "Zo kunnen we de planten beschermen."
Op deze manier duurt het voor ons echt gewoon te lang.directeur Diederik Mud van Bionomic over het lange toelatingsproces
Het middel moet alleen nog wel op de markt komen en dat duurt nog wel even, is Mud bang. "Dat kan wel 10, soms 15 jaar duren", weet hij over de toelating. "Het is heel lang wachten." Met het risico dat innovatieve bedrijven als deze uitwijken naar een ander land. "Op deze manier duurt het voor ons echt gewoon te lang."
Kan toelating niet sneller?
Staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw benadrukt dat het doel van het kabinet is om de komende jaren 'het schadelijke gebruik van bestrijdingsmiddelen omlaag te krijgen'. Daarom wordt er nu met verschillende partijen overlegd over een convenant, vertelt hij. "Dat worden uiteindelijk bindende afspraken."
Maar op welke groene alternatieve moeten boeren dan overstappen? Het is ook Erkens 'een doorn in het oog' dat de toelating van biologische middelen nu zo lang duurt. "Dus dat proberen we ook echt te versnellen", zegt de staatssecretaris. "We hebben vorig jaar daarom extra geld uitgetrokken om hiervoor meer mensen aan te nemen."