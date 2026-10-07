Waar blijven de niet-chemische alternatieven voor bestrijdingsmiddelen? 'Toelating kan wel 15 jaar duren'

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen leidt al jaren tot een verhitte discussie. Veel mensen maken zich zorgen om chemische stoffen in groente, fruit, bloemen en in ons drinkwater. Tegelijkertijd voelen boeren zich in hun bestaansrecht bedreigd door een mogelijk verbod erop. Groene alternatieven voor pesticiden zijn dus meer dan welkom, maar waar blijven ze?

Biologisch bestrijdingsmiddel

In het lab van Bionomic zijn ze al een heel eind: daar wordt een biologisch bestrijdingsmiddel op basis van bacteriën ontwikkeld. "Het werkt tegen een specifieke schimmel die heel veel verschillende gewassen infecteert, van komkommers tot bananen", vertelt directeur Diederik Mud. "Zo kunnen we de planten beschermen."