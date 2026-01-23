Vredesonderhandelingen Oekraïne gaan verder in Abu Dhabi: zo staat het ervoor

In Davos had vrede in Oekraïne eigenlijk het hoofdonderwerp moeten zijn, maar ging het vooral over Groenland. Vandaag wordt in Abu Dhabi wel over een einde aan de oorlog onderhandeld. Welke thema's liggen op tafel? Ruslandkenner Helga Salemon vertelt.
"Ik ben bang dat het geen spannende dag wordt", begint Salemon. Ze verwacht niet al te veel van de onderhandelingen. "Poetin en Trump doen publiekelijk alsof ze Oekraïne ter wille zijn, maar sturen in de praktijk nog steeds aan op hun eerdere eisen."
Nog geen deal
De Ruslandkenner doelt met haar opmerking op het Russisch-Amerikaanse plan uit november. Zo wijkt Rusland nog steeds niet af van een aantal punten die voor Oekraïne onacceptabel zijn. "En Poetin heeft al laten weten geen NAVO-troepen in Oekraïne te willen om de vrede te handhaven."
Ook noemt ze de Russische wens om de hele Donbas in handen te krijgen. Nog een eis waar Oekraïne niet mee in zee wil gaan. "Hierover worden ze het voorlopig niet eens."
Volk als doelwit
Rusland voert de druk op de Oekraïense bevolking ondertussen op. Door bombardementen op belangrijke energie-infrastructuur zitten veel Oekraïners letterlijk in de kou. De Nederlandse Guido van Engelen woont in de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Hij beschrijft de huidige situatie als nijpend.
"Sommige mensen zitten al 4 dagen zonder verwarming of elektriciteit", vertelt Van Engelen. "Overdag is het -8 °C en 's nachts nog kouder. Daar valt niet tegenop te stoken."
Kritische Zelensky in Davos
Dit alles is bewust, zegt Salemon. "Poetin kan de oorlog op het slagveld niet winnen, dus probeert hij de Oekraïners letterlijk te laten doodvriezen in de hoop dat ze dan misschien opgeven." Maar tussen de gebombardeerde energievoorzieningen zitten ook nucleaire faciliteiten, wat de situatie nog zorgelijker maakt.
Uit de speech van de Oekraïense premier Zelensky klonk tijdens het World Economic Forum in Davos gisteren dan ook wanhoop. De leider verweet Europa nalatigheid in de steun aan zijn land. Dat Groenland ineens het hoofdonderwerp van de conferentie was geworden, leek bij te dragen aan zijn opvallend felle toon.
'Er gebeurt te weinig'
Voor Rusland kwam Groenland juist als een welkome verrassing. "Poetin moet het hebben van het ondermijnen van de eenheid in de NAVO, en die hing ineens aan een zijden draadje", gaat Salemon verder. Ze prijst NAVO-baas Mark Rutte als voorlopige lijmer van de trans-Atlantische relatie. "Moskou's blijdschap was daardoor van korte duur."
Van Engelen herkende in Zelensky's speech de stemming onder de Oekraïense bevolking. "Uiteindelijk is Europa vooral een praatgroep gebleken. Er wordt al 4 jaar van alles geroepen, maar er gebeurt te weinig."