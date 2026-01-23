Vredesonderhandelingen Oekraïne gaan verder in Abu Dhabi: zo staat het ervoor

"Ik ben bang dat het geen spannende dag wordt", begint Salemon. Ze verwacht niet al te veel van de onderhandelingen. "Poetin en Trump doen publiekelijk alsof ze Oekraïne ter wille zijn, maar sturen in de praktijk nog steeds aan op hun eerdere eisen."

Nog geen deal

De Ruslandkenner doelt met haar opmerking op het Russisch-Amerikaanse plan uit november. Zo wijkt Rusland nog steeds niet af van een aantal punten die voor Oekraïne onacceptabel zijn. "En Poetin heeft al laten weten geen NAVO-troepen in Oekraïne te willen om de vrede te handhaven."

Ook noemt ze de Russische wens om de hele Donbas in handen te krijgen. Nog een eis waar Oekraïne niet mee in zee wil gaan. "Hierover worden ze het voorlopig niet eens."