Wat het vredesplan van Amerika en Rusland betekent voor Oekraïne: 'Niet acceptabel voor samenleving'

Oost-Europa-expert Bob Deen van het Instituut Clingendael, denkt dat Oekraïne niet heel erg blij zal zijn met dit plan. "Er staan heel veel keiharde Russische eisen in. Ik denk dat het in Kiev vooral wordt gezien als een soort Russische voorwaarde voor de Oekraïense capitulatie."

Moeilijke winter

Het plan wat nu is neergelegd, lijkt wel heel erg op eerdere plannen die gezant van Trump - Steve Witkoff - al eerder heeft gepresenteerd. Daar hoort ook het onderdeel bij waarin de Amerikanen zouden erkennen dat de Krim Russisch grondgebied wordt, volgens Deen. Maar er is een reden voor dat dit plan nu naar buiten komt.

"Het is voor president Zelensky op dit moment erg moeilijk op het slagveld waar Rusland weer deels aan de winnende hand is. "Oekraïne gaat weer een moeilijke winter tegemoet, met veel Russische aanvallen op hun energie-infrastructuur", vertelt Deen.

Ook deal voor Oekraïne

"En tegelijkertijd denken de Amerikanen omdat het probleem in Gaza nu 'opgelost' is dat ze nu kunnen doorpakken en ook een deal voor Oekraïne kunnen sluiten."

"Het is mij nog niet helemaal duidelijk of dit nou het officiële plan van Trump en de Amerikaanse overheid is óf dat dit vooral weer een proefballonnetje is wat hij samen met Witkoff en Rusland aan het uitproberen is."