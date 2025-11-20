Wat het vredesplan van Amerika en Rusland betekent voor Oekraïne: 'Niet acceptabel voor samenleving'
Komt er eindelijk vrede in Oekraïne? Amerika en Rusland zouden wekenlang in het geheim aan een 28-punten vredesplan hebben gewerkt zonder inspraak van Oekraïne. "Maar de Amerikanen onderschatten de Oekraïners", zegt expert Bob Deen.
Oost-Europa-expert Bob Deen van het Instituut Clingendael, denkt dat Oekraïne niet heel erg blij zal zijn met dit plan. "Er staan heel veel keiharde Russische eisen in. Ik denk dat het in Kiev vooral wordt gezien als een soort Russische voorwaarde voor de Oekraïense capitulatie."
Moeilijke winter
Het plan wat nu is neergelegd, lijkt wel heel erg op eerdere plannen die gezant van Trump - Steve Witkoff - al eerder heeft gepresenteerd. Daar hoort ook het onderdeel bij waarin de Amerikanen zouden erkennen dat de Krim Russisch grondgebied wordt, volgens Deen. Maar er is een reden voor dat dit plan nu naar buiten komt.
"Het is voor president Zelensky op dit moment erg moeilijk op het slagveld waar Rusland weer deels aan de winnende hand is. "Oekraïne gaat weer een moeilijke winter tegemoet, met veel Russische aanvallen op hun energie-infrastructuur", vertelt Deen.
Ook deal voor Oekraïne
"En tegelijkertijd denken de Amerikanen omdat het probleem in Gaza nu 'opgelost' is dat ze nu kunnen doorpakken en ook een deal voor Oekraïne kunnen sluiten."
"Het is mij nog niet helemaal duidelijk of dit nou het officiële plan van Trump en de Amerikaanse overheid is óf dat dit vooral weer een proefballonnetje is wat hij samen met Witkoff en Rusland aan het uitproberen is."
Conflict oplossen
Het feit dat Oekraïne niet wordt meegenomen in de onderhandelingen blijft opmerkelijk. "Het lijkt erop dat Trump echt graag dit conflict wil oplossen en dat hij dat wil doen door in eerste instantie met de Russen afspraken te maken", legt Deen uit.
"Hij denkt dat het misschien makkelijker is omdat de Russen de moeilijkste onderhandelingspartij zijn en dat Zelensky - omdat hij afhankelijk van Amerika is - het toch wel zou moeten accepteren." Maar Deen denk niet dat het zo makkelijk zal verlopen. "Ik denk dat de Amerikanen net als de Russen, de Oekraïners onderschatten. Zij zullen het plan onder deze voorwaarden niet zomaar accepteren."
'Niet acceptabel'
"Zelensky zal wel nee moeten zeggen tegen dit plan in de huidige vorm", zegt Deen. "Het plan is voor de Oekraïense samenleving echt niet acceptabel onder deze voorwaarden. En Zelensky kan zich dat niet permitteren omdat hij in eigen land onder vuur ligt vanwege een corruptieschandaal."
Maar het helemaal afwijzen van de plannen van Donald Trump, is ook geen optie volgens de expert. "Ik vermoed dat Oekraïne iets gaat proberen om toch nog een beetje mee te bewegen met dit plan, om te voorkomen dat ze de toorn van Trump over zich heen krijgen."
Europa buitenspel
Het feit dat ook de Europeanen volledig buitenspel zijn gezet, is volgens Deen een patroon dat zich de hele tijd herhaalt. "De Amerikanen komen met een plan dat ze dan met de Russen hebben besproken, waarover Oekraïne en Europa heel ontevreden over zijn."
"Dan is het weer even stil, gaat het weer heen en terug en uiteindelijk spreken de Amerikanen nog een keer met de Russen en komt er weer zo'n plan op tafel", vertelt hij verder. "En iedere keer moet Oekraïne daar weer op reageren. De Amerikanen kijken op dezelfde manier als de Russen naar de wereld: de grootmachten maken de diensten uit en de rest moet gewoon volgen."
Intern verdeeld
Aan de andere kant is het voor Europa de afgelopen jaren heel moeilijk geweest om een verenigde positie neer te zetten omdat ze intern ook verdeeld zijn, weet Deen.
"De Hongaren hebben bijvoorbeeld dit vredesplan van Trump al meteen weer verwelkomd. Europa heeft dus ook moeite om sterk en daadkrachtig op te kunnen treden."
Beloond voor agressie
Als Rusland deze deal zou krijgen van de Amerikanen, zou dit volgens Deen betekenen dat de Russen feitelijk worden beloond voor de militaire agressie die ze tegen Oekraïne hebben uitgevoerd.
"En dat is dus zowel voor Oekraïne als Europa heel gevaarlijk, want daarmee zou Rusland kunnen concluderen dat dit dus blijkbaar de moeite waard is en misschien ook wel tegen het NAVO gebied zou kunnen gebeuren", concludeert Deen.