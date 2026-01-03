Wat betekent 2026 voor Oekraïne? 'Opgeven is geen optie'

Er is weer een jaar voorbij. De Russen winnen nauwelijks terrein, maar elke dag vallen er nog slachtoffers en een einde van de oorlog lijkt nog niet in zicht. Onderhandelingen en gesprekken tussen Oekraïne en de Verenigde Staten worden steeds concreter. Rusland ligt nog dwars, en aankomende maand wordt belangrijk.

Het is de vraag wat het jaar 2026 gaat betekenen voor Oekraïne. Al bijna vier jaar duurt de uitputtingsslag. De soldaten zijn moe en er is tekort aan alles, maar van opgeven willen ze niets weten.