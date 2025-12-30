Waarom het Rusland goed uitkomt om Oekraïne te beschuldigen van 'aanval' op huis president Vladimir Poetin

Heeft Oekraïne in de nacht van zondag op maandag het buitenverblijf van Russische president Vladimir Poetin aangevallen? Waar Rusland zegt van wel, bestaat er ook veel twijfel rondom de beschuldiging. De timing daarvan komt Rusland namelijk goed uit.

Volgens de Russische regering heeft Oekraïne het buitenverblijf in de plek Valdaj aangevallen met 91 drones. "Typisch Russisch nepnieuws", noemt verslaggever Dénis van Vliet van platform Raam op Rusland en BN DeStem het. Niets gehoord, niets gezien Er wordt aan de beschuldiging vanuit Rusland getwijfeld, omdat er tot nu toe geen bewijs is van een aanval. Van Vliet vertelt: "Ten eerste was er maandagochtend, zoals elke ochtend, een bericht van het Russische ministerie van Defensie over droneaanvallen. Daarin stond dat er geen enkele drone was gesignaleerd in die hele omgeving." Pas later die dag kwam het bericht dat er een aanslag op het huis van de president was voorkomen. "Dat is al heel raar." Verder zeggen de inwoners van het gebied dat ze niets gehoord hebben. "Ook geen luchtafweer. Als er drones neergehaald waren, dan zou dat er wel moeten zijn."

Geen bewijs "En daarnaast heb je ook nog Telegramkanalen. Niet alleen in Oekraïne maar ook in Rusland, van mensen die fanatiek de oorlog volgen via satellieten en video's", gaat hij verder. "Ook die hebben niks waargenomen." Tot nu toe is dus het enige bewijs de verklaring van het Kremlin. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky gaat hard tegen de beschuldiging in. "Maar daarvan kan je zeggen: die is een partij in deze", zegt de half-Russische Van Vliet daarover. 'Kijk wat die Oekraïners doen' De beschuldiging komt volgens hem ook op een opvallend moment. Zo zou een aanval vanuit Oekraïne op Rusland best goed uitkomen voor Poetin in de onderhandelingen die nu bezig zijn tussen de twee landen en de VS. De verslaggever legt uit: "Het heetste hangijzer op dit moment in de besprekingen is het gebied de Donbas. Poetin wil dat graag helemaal hebben, maar voor Zelensky is dat onbespreekbaar." Van Vliet zegt dat deze vermeende aanval voor Rusland een makkelijke manier is om de vredesbesprekingen stop te zetten. "Hij probeert Trump ook te manipuleren. Rusland wil zeggen: 'Zie je wel, wij willen vrede, wij willen praten met Oekraïne. Aan ons ligt het niet, maar kijk wat die Oekraïners nu weer doen.'"

Vooropgezet plan? Volgens de verslaggever hoopt Poetin hiermee te bereiken dat de Amerikanen zich niet meer mengen in het conflict. "Dan is Oekraïne op zichzelf aangewezen en op Europa, dat al zwaar verdeeld is. Dus ja, er is ook een stoorzender minder voor Poetin als de Amerikanen hierin meegaan." President Donald Trump liet gisteren ook weten dat hij van Poetin gehoord had dat Oekraïne zijn buitenverblijf heeft aangevallen. "Dat geeft aan dat die man blijkbaar heel veel waarde hecht aan het woord van Poetin." 'Rusland wil oorlog' Ook in het Russische binnenland kan de beschuldiging van een aanval voordelen met zich meebrengen voor het Kremlin. "Rusland wil die oorlog en Poetin moet die oorlog kunnen rechtvaardigen naar zijn volk. En hiermee kan hij ook laten zien: die Oekraïners zijn niet te vertrouwen." Tegelijkertijd willen ze uitstralen dat ze alles onder controle hebben, zegt Van Vliet. Er is ook een logische reden waarom er wordt gekozen voor het huis van de president als doelwit, als de beschuldiging vals is. "In Rusland is de president een soort heilig, de verbeelding van Rusland. Veel jonge Russen kennen geen andere president dan Poetin. Die man staat boven alles. En hiermee willen ze laten zien hoe brutaal de Oekraïeners zijn."