De belangrijkste oorzaak van de enorme terugval in de vraag is het stopzetten van de salderingsregeling in 2027. Dat houdt in dat alle stroom die teruggeleverd wordt, niet meer 'weggestreept' wordt met het eigen verbruik. Het duurt dan langer voordat bezitters van zonnepanelen terugverdienen. Markt compleet veranderd Ook bij het Deventer bedrijf 1KOMMA5°, vernoemd naar het klimaatakkoord in Parijs, voelen ze de afname. "2 jaar terug richtten wij ons met zonnepanelen met name op de particuliere markt", vertelt Koen Rozendom van het bedrijf. "Dat is compleet veranderd." Waar de vraag naar zonnepanelen jaren geleden explosief steeg, is de markt nu met 80 procent gekelderd, denkt Rozendom. "Een stukje normalisatie van de markt", zegt hij. Maar ook politiek 'gesteggel' dat de consument niet helpt te kiezen voor zonnepanelen.

Niet duidelijk Met name de onzekerheid rondom de regelingen maakte de consument 'kopschuw', zegt Rozendom. "Het zou blijven, 3 maanden later ging het weg." Vervolgens ontstaat er onduidelijkheid over de terugleverkosten. "Er is veel onduidelijkheid en dat houdt de consument tegen om zonnepanelen te kopen." Het is een beeld dat herkenbaar is voor de hele branche, zegt Wijnand van Hoof van branchevereniging Holland Solar. Hij ziet een sector die zich nu opnieuw moet oriënteren. "Het product dat wij verkopen is ineens heel anders geworden: vroeger waren dat zonnepanelen, tegenwoordig een compleet systeem met een batterij, met een warmtepomp en met een laadsysteem."

Product wordt anders Er gaan al bedrijven failliet, zegt Van Hoof. Wie niet meegaat in die omslag, zou het nog wel eens heel zwaar kunnen krijgen. "Alleen de bedrijven die die omslag kunnen maken overleven. En de bedrijven die alleen maar zonnepanelen kunnen installeren en verder niks, die gaan het heel zwaar krijgen en het misschien niet redden." Van Hoof is ervan overtuigd dat de zonne-energiesector blijft bestaan. Maar het product wordt anders. "Het ziet eruit als zonnepanelen met een batterij, zodat je de stroom die je opwekt met je zonnepanelen via je batterij op een ander moment kunt gebruiken. Op momenten dat de stroomprijs heel hoog is."

'Het loont nog steeds' Dat systeem heeft de toekomst, denkt hij. "En dan heb je minder te maken met het terugleveren van stroom doordat je eigenlijk de stroom vasthoudt in je eigen huis", legt Van Hoof uit. "Als je heel weinig teruglevert, maar allemaal zelf houdt, dan heb je veel minder te maken met het salderen. Dan is het minder erg dat het salderen eraf gaat." Moet je dan nu wel of niet zonnepanelen aanschaffen? De prijzen van panelen zijn in ieder geval flink gekelderd, stelt Rozendom van 1KOMMA5°. "Daarnaast mag je nog steeds bijna 1,5 jaar gebruikmaken van die salderingsregeling. Het loont nog steeds. Ik zou absoluut zonnepanelen kopen in 2025, 26, maar ook ná 2027."