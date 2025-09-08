Energierekening hoger omdat we meer groene stroom opwekken? 'Bij veel wind en zon juist lager'

Ook deze campagne zal het ongetwijfeld over de hoogte van de energierekening gaan. Zo zegt de BBB in het verkiezingsprogramma dat hernieuwbare energie tot duurdere stroom en overbelasting van het net leidt. Maar klopt dat wel? We vroegen het aan experts.

In een polder langs het Haringvliet staan windmolens en zonnepanelen

De transitie naar duurzame energie gaat ook in Nederland in hoog tempo door. Misschien goed voor het klimaat, maar is het ook goed voor de portemonnee? Volgens sommige politieke partijen niet, waaronder de BBB dus. Energie-experts zijn echter duidelijk over deze verkiezingsclaim. Helft is hernieuwbaar Maar eerst de cijfers: statistiekbureau CBS meldde eerder dat vorig jaar ongeveer de helft van elektriciteit in ons land werd geproduceerd uit hernieuwbare bronnen, dus zon, wind of bio-massa. En dat was voor het eerst. Tegelijkertijd nam de stroomproductie uit fossiele bronnen juist af. De stijging komt vooral omdat er meer energie wordt opgewekt door middel van windmolens en zonnepanelen. Dat laatste was in 2024 goed voor ongeveer een kwart in de zogenoemde 'energie-mix', weet hoogleraar zonne-energie aan de TU Eindhoven Angèle Reinders.

In de Europese top Reinders noemt dat 'aanzienlijk' voor in een land als Nederland. Inmiddels kan er volgens haar met alle zonnepanelen in het land op piekmomenten samen zo'n 28 gigawatt (gW) per uur worden opgewekt. "En dat wordt meer, want er worden er steeds meer bijgeplaatst." Daarmee behoort ons land tot de Europese top, gaat ze verder. "We zitten net achter Griekenland", weet de hoogleraar. Daar wordt namelijk 28 procent van de stroom opgewekt met zonnepanelen. Dat terwijl we in Nederland jaarlijks veel minder zonuren hebben, benadrukt ze. Waaien en zonneschijn De overgang naar wind- en zonne-energie is dus duidelijk ingezet, maar wat betekent dat voor de portemonnee? Volgens de BBB leidt dit tot duurdere stroom, maar volgens energie-econoom aan de Rijksuniversiteit Groningen Machiel Mulder klopt dat niet. Sterker nog, zegt hij: "Als het heel veel waait en de zon heel veel schijnt, dan gaan de stroomprijzen naar bijna nul toe." De prijs van elektriciteit wordt in dat soort situaties dus zelfs lager, benadrukt Mulder.