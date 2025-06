Dossier Energietransitie Laatst bijgewerkt: 27 juni

Nederland wil in 2030 55 procent minder CO₂ uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Maar dat gaat niet zonder problemen, zoals netcongestie, personeelstekorten en trage vergunningen. Duizenden projecten voor zonne- en windenergie staan in de wacht door overbelasting van het stroomnet. Ook lopen plannen voor warmtenetten en woningisolatie achter op schema.