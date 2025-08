Vraag naar zonnestroomboilers groeit, goedkoper alternatief voor thuisbatterij om zonne-energie 'op te slaan'

Vanaf 2027 moeten huishoudens van zonnepanelen eraan geloven, dan kunnen ze de opgewekte stroom die ze over hebben niet meer wegstrepen tegen de stroom die ze nog van het stroomnet halen. Er komt dan namelijk een einde aan de zogenaamde salderingsregeling. 'Simpeler wordt het niet' Dus zijn consumenten op zoek naar manieren om deze opgewekte stroom op te slaan. Dit kan met een thuisbatterij, maar er lijkt een goedkoper alternatief te zijn: zonnestroomboilers. Dat zijn slimme boilers die ongebruikte zonne-energie omzetten in warm water. De boilers zijn ideaal om zonne-energie op te slaan, zegt Ronald Pilot. Hij is innovatiemanager bij Feenstra, een bedrijf dat onder andere zonnestroomboilers installeert. "Het is eigenlijk een heel simpel concept. Het meterkastje meet wat er in de woning gebeurt, is er stroom over? Zo ja, dan wordt dat gebruikt om een bepaalde hoeveelheid water op te warmen. Dat gaat naar de cv-ketel en kun je gebruiken als je gaat douchen. Simpeler dan dat wordt het eigenlijk niet."

Opslaan tot het nodig is Zo gaat het teveel aan opgewekte stroom niet verloren, zo legt Pilot uit. "In plaats dat je de stroom teruglevert aan het net, breng je een voorraadvat water op temperatuur. En dat hou je op temperatuur. Totdat je gaat douchen of gaat afwassen, of een andere manier het warm water gaat gebruiken dat je nodig hebt." Pilot ziet de vraag naar deze slimme boilers flink toenemen. "We zien een hele sterke stijging. We krijgen heel vaak de vraag: de saldering valt weg, wat moeten we nu? En dan komen steeds meer consumenten uit bij deze zonnestroomboilers." Meer stroomverbruik Ook voorzitter van de ondernemersvereniging van installatiebedrijven Techniek Nederland Mark Harbers ziet de vraag naar de boilers toenemen, al heeft hij geen precieze cijfers. "Mensen proberen hiermee de terugleverboete te voorkomen", ziet hij. Daarbij kan de boiler kostenbesparend zijn: "Je kunt hiermee je eigen stroomverbruik van 30 naar 60 procent verhogen, en dat betekent dat je 'de terugverdien-tijd' van je zonnepanelen kunt terugbrengen naar 7, 8 jaar. Dat scheelt echt aanzienlijk." Pilot voegt daaraan toe dat je minder aardgas gaat gebruiken door de boiler, en daardoor ook minder CO2 uitstoot.

Vraag naar zonnestroomboilers neemt toe

Beroep op de overheid Wat Harbers betreft moet de overheid er ook alles aan doen om mensen te verleiden dit soort boilers aan te schaffen. "Wij doen een beroep op de overheid om technieken als de zonnestroomboiler te ondersteunen. Het mes snijdt namelijk aan twee kanten. Ik denk dat we ook willen dat consumenten zonnepanelen blijven aanschaffen." Hij gaat verder: "En op het moment dat mensen die stroom zelf gebruiken, helpt het ook om het probleem rond de netcongestie op te lossen. Dat is echt een probleem van ons allemaal." Thuisbatterij of zonnestroomboiler? Op de vraag of deze boilers voor huishoudens met zonnepanelen een beter alternatief vormen dan de thuisbatterij, geeft Pilot een genuanceerd antwoord. "Het is echt een heel ander product. Als je alleen maar zonnestroom over hebt en je wil het zoveel mogelijk zelf gaan gebruiken, dan is dit echt een prima alternatief. Want je gaat minder aardgas gebruiken." "Wil je nou echt gaan spelen met dynamische energiecontracten en dingen gaan verschuiven in de tijd, dan is een thuisbatterij het betere alternatief. Maar ze kunnen ook echt prima naast elkaar bestaan."

'Ook nadelen' Maar niet iedereen is enthousiast over de zonnestroomboiler. Zo zegt Simone Tresoor van Milieu Centraal dat er naast voordelen, ook echt nadelen kleven aan deze apparaten. "Ik begrijp dat mensen hierover nadenken, maar het is wel weer een extra apparaat in huis", vertelt ze. "Dus wij adviseren: denk goed voordat je je geld hieraan besteedt. We hebben dan liever dat je denkt aan een warmtepomp, die is toch een stuk efficiënter dan een zonnestroomboiler." Minder zonnestroom in winter Tresoor ziet ook in dat je met deze boilers een groot deel van je opgewekte stroom kunt opslaan. "Dat is zeker waar. Je kunt je eigen verbruik daarmee opkrikken." "Maar denk er ook aan dat je in de winter minder zonnestroom opwekt, en dan heb je ook warm water nodig", gaat ze verder. "Dus wat gebeurt er dan? Ga je dan je cv-ketel daarvoor gebruiken? Dan gebruik je weer gas. Dus het is voor iedere situatie weer verschillend."