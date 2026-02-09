Voor jonge vluchtelingen is meer specialistische opvang nodig, zegt organisatie Nidos: 'Aanbod sluit niet altijd aan bij wat nodig is'

Er moeten gespecialiseerde en gesloten instellingen komen voor minderjarige vreemdelingen met zeer urgente psychische problemen. Daar moet geld en ruimte voor vrijgemaakt. Daar pleit de organisatie Nidos voor, die de opvang van jonge vluchtelingen regelt.

Nidos regelt de voogdij (jeugdbescherming, red.) en opvang van jonge vluchtelingen. De organisatie zegt dat deze gespecialiseerde en gesloten opvang moet worden georganiseerd voor in elk geval de ongeveer 20 meest problematische jonge vreemdelingen in Nederland. Het gaat om jongeren die een gevaar voor zichzelf of hun omgeving kunnen zijn. Verdwijningen en suïcide De organisatie ziet dat het erg lastig is om passende plekken te vinden voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) met zware psychische, mentale problematiek. "Daardoor komt de juiste zorg niet of niet snel genoeg op gang." EenVandaag bracht in december vorig jaar naar buiten dat vanaf 2022 jaarlijks gemiddeld 400 à 500 minderjarige asielzoekers met onbekende bestemming van hun verblijfadres zijn vertrokken. Niet alleen verdwijnen ze soms compleet uit beeld, ook is zelfdoding onder deze groep geen uitzondering. Heen en weer tussen instanties Jongeren met ernstige gedragsproblematiek hebben vaak een hele geschiedenis doorlopen van schoolverzuim, middelengebruik, verplaatsing van het ene pleeggezin naar het volgende. Soms zijn ze in aanraking gekomen met de politie of moesten ze voor een kortdurend verblijf naar een crisisopvang als er zich een ernstig incident had voorgedaan.

Als er daarna geen passende plek beschikbaar is, gaat de jongere 'gewoon' terug naar het opvanggezin, waar het aan de juiste (psychische) zorg ontbreekt. Dat wil Nidos veranderen. "Als het lukt om in het land 2 groepen te openen waar elk 10 jongeren terecht kunnen, waar taal- en cultuurgevoelige gespecialiseerde jeugdhulp wordt aangeboden, dan kunnen daar 20 jongeren de zorg krijgen die zij nodig hebben", zegt de woordvoerder van de organisatie.

Gespecialiseerde jeugdzorg nodig "Gespecialiseerde jeugdzorg is doorgaans niet snel beschikbaar: er is een wachtlijst, ook voor Nederlandse jongeren. En daarnaast zien we dat het aanbod niet altijd aansluit bij wat jongeren nodig hebben. De precieze reden kan per geval verschillen, maar dat is wat we vaak zien", zegt de woordvoerder van Nidos.

Nidos heeft de wettelijke taak om minderjarige vreemdelingen die hier zonder hun ouders verblijven, met of zonder asielstatus, als voogd (iemand anders dan de ouders die zorgt en bepaalt over een kind, red.) te begeleiden tot ze 18 jaar zijn en voor hun opvang te zorgen. Als een jongere zorg nodig heeft, schakelt Nidos een zorgorganisatie in via de gemeente waar de jongere staat ingeschreven. Geen goede omstandigheden Jongeren die 15 jaar of ouder zijn als ze in Nederland aankomen en nog geen asielvergunning hebben, verblijven bij het COA. Vanwege het tekort aan vaste opvanglocaties ontbrak het volgens Nidos de afgelopen tijd vaak aan voldoende kindvriendelijke locaties. Het is volgens Nidos schadelijk voor de ontwikkeling van jongeren als ze verblijven op een niet-kindvriendelijke grootschalige noodopvanglocatie of als ze vaak moeten verhuizen. "Steeds een andere woonbegeleider, andere jeugdbeschermer en andere school is niet ideaal."