Vogelgriep blijft oprukken, 'ergste nachtmerrie' voor pluimveehouders

Nu het vogelgriepvirus rondwaart, houden pluimveehouders in het hele land hun adem in. Op meer dan twintig plekken in het land zijn al uitbraken. "Het voelt als een loterij. Het komt overal binnen, ook bij bedrijven die alles netjes op orde hebben."

Nu in een paar dagen tijd 6 nieuwe besmettingen zijn gemeld, loopt de spanning op voor pluimveehouders. Pluimveehouders spreken van 'een loterij', 'een kaarsje branden' en 'billenknijpen'. Ze hopen dat het virus hun bedrijf niet binnenkomt. 'Het maakte veel indruk' Zo ook Annemijn Dijkstra. Samen met haar familie runt ze een groot biologisch pluimveebedrijf in Zeewolde. "Het is iedere avond bidden en hopen dat het virus ons overslaat." Zij maakte eerder al mee dat alle kippen haar gedood moesten worden vanwege de vogelgriep. "Ik was 21 toen ik het voor het eerst meemaakte", vertelt ze. "Dat maakte veel indruk. In eerste instantie dacht ik dat het dan klaar zou zijn met het bedrijf."

Compensatie De familie kon ondanks verschillende vogelgriepuitbraken, mede door een compensatiefonds, toch door met hun bedrijf. "Ik word gecompenseerd voor de dieren die geruimd worden", vertelt Annemijn. "De dieren, maar ook de eieren, die mogen niet verkocht worden. Daarvoor worden wij gecompenseerd." Maar ondanks de compensatie is de klap hard voor een bedrijf dat geraakt wordt. "De stallen staan een tijd leeg, dat is de grootste schade. Als de dieren geruimd moeten worden, dan is dat je ergste nachtmerrie." Steeds vaker vogelgriep Annemijn benadrukt dat vogelgriep de laatste jaren veel meer voorkomt. "Vroeger was het een incident. Maar nu heb je er als pluimveehouder van oktober tot en met april bijna elk jaar mee te maken." En dat betekent: ophokplicht. Sinds 16 oktober zit al het pluimvee in Nederland binnen in de stal. En juist als biologisch bedrijf is dat pijnlijk, want normaal gesproken hebben kippen de ruimte om vrijuit buiten te lopen. De vele hectares grond rondom het bedrijf worden daarom nu grote delen van het jaar niet gebruikt. "Daarom is de vogelgriep niet alleen economisch een probleem, maar ook vanuit het perspectief van dierenwelzijn."

'Markt kan instorten' Meer kippen vaccineren, dat is volgens de meeste experts de oplossing. Ook de sector wacht met smart op meer vaccins. "Maar er is nog een grote blokkade", zegt Gert-Jan Oplaat. Hij vertegenwoordigt Nederlandse pluimveehouders en ziet dat Nederland vooroploopt met vaccineren. "Andere landen kennen dit nog niet", kan Oplaat vertellen. "En die dreigen de grens dicht te doen voor vlees en eieren van gevaccineerde kippen. Als we niet mogen exporteren, dan stort de hele markt in."

Geen snelle oplossing Oplaat probeert daarom andere landen ervan te overtuigen dat de producten van gevaccineerde kippen echt veilig zijn. Maar dat is een zaak van lange adem. "De landen waar wij mee handelen moeten ervan overtuigd zijn dat dit kan en dat dit goed gaat", zegt hij. Een snelle oplossing voor de vogelgriep is dus nog niet gevonden.