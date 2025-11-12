Opnieuw uitbraak van vogelgriep: gaat kippen vaccineren deze keer het verschil maken? 'Kleinere kans op pandemie'
De vogelgriep grijpt opnieuw om zich heen. In ruim een week tijd raakten 5 pluimveebedrijven besmet en tienduizenden dieren moesten worden gedood. Het zijn spannende dagen voor de pluimveesector, want er komen nog steeds nieuwe besmettingen bij.
De laatste meldingen kwamen uit het Gelderse Bennekom en uit Swifterbant in Flevoland. En dus geldt inmiddels weer een landelijke ophok- en afschermplicht: kippen, kalkoenen en ander pluimvee moeten binnenblijven. Maar sindsdien is de situatie niet verbeterd.