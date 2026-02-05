Toto, Unibet, Betcity. Online gokken op wedstrijden is niet meer weg te denken uit het voetbal. De Limburgse voetbalclub Roda JC wil dat doorbreken en start een campagne met de Kansspelautoriteit, ook bij amateurvoetbalverenigingen in Limburg.

Voetbalfan Lia was gokverslaafd en is blij dat 'haar' Roda JC zich, als enige profclub, uitspreekt tegen online gokken

Roda JC is de eerste professionele voetbalclub die een samenwerking aangaat met de Kansspelautoriteit. Die samenwerking is de club niet voor niets aangegaan, want toen de online gokmarkt in 2021 legaal gemaakt werd besloot Roda JC als enige profvoetbalclub geen sponsordeal aan te gaan met een online gokbedrijf. "Wij willen niet dat ons bereik, onze fans en supporters worden ingezet om naar goksites te gaan", zegt Roda JC-directeur Jordens Peters daarover. 'Wat kost je winst?' Sponsoring door online gokbedrijven is sinds afgelopen zomer niet meer toegestaan, maar Roda JC besloot nog een stapje verder te gaan. De club lanceert vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd tegen ADO Den Haag een campagne die ze samen met de Kansspelautoriteit hebben opgezet. De campagne genaamd 'Wat kost je winst?' draait om het bewustmaken van met name jonge supporters van hoe veel sportweddenschappen kunnen kosten.

Heel veel geld Een supporter die bij iedere thuiswedstrijd van Roda JC op de tribune te vinden is en weet hoe problematisch veel geld gokken kan kosten, is Lia Reijntjes. Jarenlang was de geboren en getogen Kerkradenaar verslaafd aan het gokken. "Al het geld dat we hadden, heb ik gewoon in online automaten gestopt", vertelt ze. Rupsje Nooitgenoeg Inmiddels is ze al enkele jaren gestopt met het gokken, maar Lia ziet zichzelf nog altijd als een gokverslaafde. Ze was een jaar of 14 toen ze begon. "Af en toe won ik wel, maar dat geld ging er de volgende keer weer even hard in. Want als ik won, dan wilde ik de volgende dag weer hetzelfde bedrag winnen. En als ik verloor, wilde ik dat bedrag weer terugwinnen. Dus het was op een gegeven moment Rupsje Nooitgenoeg."

Gokreclames triggeren Toen de online gokmarkt gelegaliseerd was, kon Lia niet meer om de gokreclames heen. "Je kon geen wedstrijd opzetten, je kon niet naar een wedstrijd toe zonder geconfronteerd te worden. Alle programma's die om voetbal draaien hadden allemaal gokreclames", zegt ze. "En dan had je ook eens de bekende Nederlanders die erin speelden. Er was gewoon geen ontkomen aan."

En hoewel Lia de verleiding zelf inmiddels kan weerstaan, kan ze zich goed voorstellen dat alle reclame een trigger kan vormen voor iemand die net afgekickt is. "Je hoort eigenlijk alleen maar succesverhalen. Dat maakt het zo lastig. Je ziet heel weinig verhalen van mensen die in de problemen zijn gekomen."

Misleidend Roda JC-directeur Peters merkt op dat het vrij normaal is geworden om in te zetten op sportweddenschappen. "Het idee heerst dat als je verstand van voetbal hebt, je het spel kunt verslaan. Maar gokbedrijven zijn niet voor niets heel winstgevend." Dat ziet ook de voorzitter van de Kansspelautoriteit Michel Groothuizen. "Specifiek het aangaan van sportweddenschappen zien veel jongeren niet als gokken, maar juist als kennis."

"Ze denken dat als je meer kennis hebt, je ook een grotere kans maakt om te winnen," vervolgt hij. Maar die kennis hoeft niets te betekenen, legt Groothuizen uit. "Het is onvoldoende om daadwerkelijk winst te maken. Wat je ook merkt is dat jongeren, juist omdat het over kennis gaat, vooral over winst praten en niet over verlies. Terwijl er per saldo meer geld verloren wordt dan gewonnen."

Verlies van 115 euro per maand Volgens de laatste berekeningen van de Kansspelautoriteit verliest een online speler gemiddeld zo'n 115 euro per maand aan gokken. "De meeste mensen verliezen een paar tientjes, maar een aanzienlijke groep verliest 500 à 600 euro per maand", zegt voorzitter Groothuizen. Hij benadrukt dat de hoogte van de verliezen niet per se iets zegt over over de mate van gokverslaving. "Er zijn mensen met een minimum of modaal inkomen die ook serieus geld verliezen. Voor hen is 200 euro ook al heel veel." Gokken is niet gewoon Groothuizen ziet dat de sport sterk afhankelijk is geworden van kansspelaanbieders. Want hoewel sponsordeals met online gokbedrijven inmiddels verboden zijn, wordt de eredivisie gesponsord door de Vriendenloterij en de KNVB Beker door Eurojackpot. "Wij snappen dat het om heel grote bedragen gaat, maar we vinden het jammer omdat het enorm helpt aan het idee dat kansspelen iets heel gewoons is. Wij zien daar ook de heel negatieve kant van."