Verplichte cursus voor hoogrisicohonden moet bijtincidenten voorkomen, 'maar kijk ook naar baasjes'

Baasjes van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat wil staatssecretaris Silvio Erkens. Het gaat dan om zogenaamde hoogrisicohonden die vaak betrokken zijn bij bijtincidenten. Maar is dat de oplossing van het probleem? "Kijk ook naar de mens."

Per jaar telt Nederland zo'n 150.000 bijtincidenten en moeten zeker 40.000 tot 50.000 mensen vanwege dit soort incidenten naar het ziekenhuis. Hondentrainer Florian Verhoef is daarom zelf ook een voorstander van een verplichte gedragscursus voor hoogrisicohonden. "We moeten meer doen aan preventie." Trainen met eigen hond Wel vindt hij het initiatief van de staatssecretaris niet ver genoeg gaan. Hij pleit voor een bredere aanpak. "Ik vind dat iedereen die een hond aanschaft een cursus moet doen. Want niet alleen de honden op die probleemlijst, maar alle honden zijn potentieel gevaarlijk als je er verkeerd mee omgaat."

Verhoef traint al jaren honden met gedragsproblemen en pakt dit op een bijzondere manier aan. "Ik zet mijn eigen honden in om de hond te laten zien hoe stabiel gedrag eruitziet. Als jouw hond bijvoorbeeld uitvalt naar andere honden, kan mijn hond op veilige afstand worden ingezet om het goede voorbeeld te geven. Het werkt zoals bij mensen, want ook honden doen elkaar na. Onzekerheid trekt altijd naar zekerheid."

Er moet niet alleen gekeken worden naar de hond, maar ook naar de mens. hondentrainer Florian Verhoef

Jaarlijkse APK Veel mensen weten niet hoe ze met een hond moeten omgaan, zegt Verhoef. Daarom pleit hij voor een verplichte begeleiding in de beginfase. "En een soort jaarlijkse APK. Niet voor de risicohond, maar voor de hondeigenaar." Ook is het belangrijk om vooraf goed te onderzoeken welk ras bij je past. "Bij die test ga je dan uitvogelen wat voor karakter je hebt. Dus niet alleen de focus op wat voor hond wil je, maar ook wat voor mens ben jij en wat voor hond past daarbij. Er moet niet alleen gekeken worden naar de hond, maar ook naar de mens."

Ingebouwde rode knop Ook hondentrainer Cas Snel vindt dat er een cursus moet komen voor baasjes van alle hondenrassen. "Maar er is natuurlijk wel een verschil tussen een labrador en bijvoorbeeld een risicohond als een stafford", zegt hij. "Qua spierkracht en bijtkracht is een stafford veel sterker dan een labrador. Als we deze honden niet goed opvoeden en niet het juiste stukje geven dat ze in balans komen, dan kan het met deze rassen makkelijker mis gaan." Hij gaat verder: "Want zij hebben, zoals ik dat noem, een ingebouwde rode knop. Als je deze honden niet goed traint, dan krijgen ze toegang tot die rode knop. En dan gaat het mis." Betere regels Cas zou willen dat we in Nederland meer Frankrijk's voorbeeld gaan volgen. "Daar hebben ze niet zozeer strengere regels, maar betere regels. Voor bepaalde rassen kun je daar alleen bij erkende fokkers terecht. En de eigenaar zit vast aan een verplichte cursus." Plus er is een minimum leeftijd van 18 jaar, weet de trainer. "Dus als je te jong bent kun je er ook niet aan beginnen. En je moet je hond verplicht laten onderzoeken door een dierenarts." Dat zouden we in Nederland ook moeten doen, vindt Snel. "Waarom niet? Het gaat het er niet slechter op maken."

Niet voor iedereen verplicht In een reactie aan EenVandaag laat staatsecretaris Silvio Erkens van Landbouw (VVD) weten dat ze voor alle hondeneigenaren een theoriecursus gaan aanbieden. "We hebben er wel voor gekozen om de verplichte praktijkcursus gericht te maken op honden waarbij de kans op een zwaar incident groter is dan bij andere honden."