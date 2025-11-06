Vermoedens van drugscriminaliteit bij politie melden blijkt lastig voor burgers, maar 'superbelangrijk puzzelstukje'

Een verlaten busje met open deuren en grote, blauwe vaten erin. Verdacht of niet? De politie heeft de afgelopen tijd op meerdere plekken lokbusjes ingezet om te onderzoeken of burgers een verdachte situatie melden bij de politie.

"De onzichtbare criminaliteit zichtbaar maken." Dat is het belangrijkste doel van dit soort acties, zegt Nicole Lieve. Ze is onderzoeker bij TNO en voormalig programmaleider Ondermijning bij de politie. "Het is een beetje zoals Johan Cruijff zei: 'Je gaat het pas zien als je het doorhebt.'" Ondermijning De lokbusjes van de politie zijn onderdeel van het plan om ondermijnende criminaliteit te bestrijden. De busjes zijn gericht op drugscriminaliteit. In 2024 ontdekte de politie namelijk 217 drugsdumpingen en 167 productielocaties voor synthetische drugs, zogeheten drugslabs. Dat is 10 procent meer dan het jaar ervoor. Afgelopen maand werden in de regio Utrecht in zeven gemeenten lokbusjes neergezet. Dit leverde maar één melding op. In Gelderland stonden de lokbusjes ook, daar kwamen zes meldingen binnen.

Puzzelstukjes Er ligt een drempel om te melden, merkt ook Lieve op. "Terwijl dat superbelangrijk is als je doorhebt dat jij een puzzelstukje bent in het grote geheel. De politie legt de rest van de stukjes al." Lieve deed eerder onderzoek voor TNO naar de meldingsbereidheid van mensen. Ze beschreef hierin vier stappen die nodig zijn om mensen melding te laten doen van ondermijning. "De eerste vraag is: zie ik het? Een winkelpand zonder naam erop, met auto's die 's avonds aankomen; dat het geen gezellig plantje is dat je ruikt", noemt ze als voorbeelden. Een verdachte situatie opmerken, dus. Hoe en waar? En als tweede zal een burger zich afvragen: vind ik het erg? De derde stap is dat je doorhebt dat het daadwerkelijk een signaal van ondermijning is en dat je daar wat mee kunt. "Ik zie vaak dat mensen denken: het lost zich wel op of ik ben er niet voor nodig." En de laatste stap om tot melding over te gaan is dat burgers moeten weten hoe en waar ze een melding kunnen doen. Dat mensen soms bang zijn om naar de politie te gaan, herkent de onderzoeker ook. Ze verwijst meteen naar Meld Misdaad Anoniem. "En een melding is geen aanhouding. Mensen zijn soms bevreesd dat ze hun melding moeten onderbouwen, maar dat hoeft niet. Een situatie niet melden, maakt het probleem vaak alleen maar groter."

