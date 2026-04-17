Veel Nederlanders gaan deze meivakantie lekker weg in eigen land, op de camping: 'We zitten vol'

Ook op vakantiepark Ackersate op de Veluwe maken ze zich op voor de meivakantie. Het park, waar vakantiegangers zowel een huisje als een kampeerplek kunnen huren, zit de komende weken helemaal vol. Toch is het niet alleen maar zonneschijn.

"Onze boekingen lopen erg goed op dit moment, daar zijn we erg blij mee", zegt manager Anna-Marie Wuite. Ze weet niet of het óók door de onrustige situatie in de wereld komt, maar op het park merken ze dat de meivakantie populairder wordt. "Het weer is nu ook hartstikke lekker, dan kun je lekker kamperen."

Het zijn vooral Nederlanders die de komende weken een vakantie hebben geboekt. Er zijn volgens haar ook 'wel wat Duitsers', die hebben een huisje geboekt. Voor de zomervakantie zijn er nog plekken vrij. Al dat komt wel goed, verwacht Wuite: "Je ziet ook dat mensen gewoon op het laatste moment nog reserveren."