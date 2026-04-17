Veel Nederlanders gaan deze meivakantie lekker weg in eigen land, op de camping: 'We zitten vol'
De meivakantie begint: de komende weken gaan acht miljoen Nederlanders op vakantie. Bijna de helft doet dat in eigen land. Vooral de camping is in trek, zeker nu vakantiehuisjes door de btw-verhoging duurder zijn geworden. “Je ziet een direct effect."
Ook op vakantiepark Ackersate op de Veluwe maken ze zich op voor de meivakantie. Het park, waar vakantiegangers zowel een huisje als een kampeerplek kunnen huren, zit de komende weken helemaal vol. Toch is het niet alleen maar zonneschijn.
Meivakantie helemaal vol
"Onze boekingen lopen erg goed op dit moment, daar zijn we erg blij mee", zegt manager Anna-Marie Wuite. Ze weet niet of het óók door de onrustige situatie in de wereld komt, maar op het park merken ze dat de meivakantie populairder wordt. "Het weer is nu ook hartstikke lekker, dan kun je lekker kamperen."
Het zijn vooral Nederlanders die de komende weken een vakantie hebben geboekt. Er zijn volgens haar ook 'wel wat Duitsers', die hebben een huisje geboekt. Voor de zomervakantie zijn er nog plekken vrij. Al dat komt wel goed, verwacht Wuite: "Je ziet ook dat mensen gewoon op het laatste moment nog reserveren."
Btw-verhoging
Zelfs de eerste boekingen voor de zomer van 2027 lopen al binnen. Wel opvallend: alleen voor kampeerplekken, dus nog geen huisjes. "We zien daarin wel een beetje een terugloop. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de btw-verhoging." Op 1 januari is de btw op zogenoemde 'logies', zoals vakantiehuisjes en hotelovernachtingen, van 9 naar 21 procent gegaan.
We zien een direct effect op de bezettingsgraad.Geert Dijks van HISWA-RECRON over de btw-verhoging
En dat is terug te zien in het aantal boekingen, zegt brancheorganisatie HISWA-RECRON. Directeur Geert Dijks spreekt van een 'direct effect' van de btw-verhoging op de bezettingsgraad in hotels en vakantieparken. Volgens hem zijn buitenlandse gasten terughoudender geworden om naar Nederland te komen. Vooral Duitse vakantiegangers: die blijven veel korter of komen helemaal niet meer.
'Vakantie wordt erg duur'
Bovendien stijgt de toeristenbelasting in veel gemeenten en ook komt er meer regelgeving bij. Alles bij elkaar wordt het er voor ondernemers niet eenvoudiger op, zegt Dijks. De hogere lasten worden vaak doorberekend aan de gasten. Een vakantie wordt volgens hem zo wel erg duur: "Sommige mensen kunnen dat niet meer betalen."
Sommige bedrijven nemen een deel van de extra kosten nog wel voor eigen rekening, ook vakantiepark Ackersate doet dit volgens manager Wuite. Maar HISWA-RECRON benadrukt dat dit op de lange termijn voor veel ondernemers niet vol te houden is. "Ik denk dat zij dit volgend jaar niet meer zullen doen en het dan toch moeten doorberekenen."
Nederland vakantieland
Er staat best wel wat op het spel, benadrukt Dijks. Nederland is een vakantieland, legt hij uit. "We hebben een hoge dichtheid aan caravans, campers, tenten en boten." Bovendien is ons land volgens hem een echt recreatieland: "We hebben ook de hoogste 'trekhaak-dichtheid' ter wereld."
Toerisme, inclusief de bijbehorende horeca, is dan ook heel belangrijk, wil de directeur van de brancheorganisatie duidelijk maken. De sector is goed voor een jaarlijkse omzet van 105 miljard euro en 850.000 banen. Daarnaast geven vakantiegangers geld uit in de omgeving, wat weer belangrijk is voor bijvoorbeeld de lokale bakker of supermarkt. "De regionale economie vaart er ook bij."