Van feest- naar protestsymbool: hoe betekenis van Nederlandse vlag verandert door rechts protest

De gemeente Uithoorn heeft Nederlandse vlaggen weggehaald die de laatste tijd in de openbare ruimte zijn verschenen. De publieke ruimte zou hiervoor niet geschikt zijn. "Met name rechts-radicale groepen proberen de vlag een andere betekenis te geven."

Bij het anti-immigratieprotest lopen demonstranten zowel met de Nederlandse vlag als de Prinsenvlag

Toen in het Noord-Hollandse Uithoorn de afgelopen dagen - zonder een van de bekende aanleidingen zoals Konings- of Bevrijdingsdag - de straten rood-wit-blauw begonnen te kleuren, vond de gemeente het wel welletjes. De vlaggen werden verwijderd, tot ongenoegen van sommige inwoners. Lokale wetten en regels "We willen benadrukken dat het alleen gaat om vlaggen die in de openbare ruimte waren opgehangen", laat een woordvoerder van de gemeente weten. "Het gaat dus om objecten die van de gemeente zijn, zoals lantaarnpalen. Vlaggen op het eigen huis of privéterrein mag uiteraard wel." Het verwijderen van de vlaggen valt onder lokale wetten en regels, benadrukt de gemeente. "De burgemeester heeft hier vanuit zijn bevoegdheid om uitvoering verzocht."

'Gekaapt' door extreemrechts Vaak wordt als reden voor het verwijderen van vlaggen in de publieke ruimte aangegeven dat deze tot onveilige situaties in het verkeer kunnen zorgen. Maar er is meer aan de hand: de veelal onschuldige en feestelijke symboliek van de Nederlandse vlag lijkt steeds vaker te worden gekaapt door extreemrechtse groepen. Vlaggenexpert en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde Davied van Berlo maakt zich zorgen. "Deze vlag is van ons allemaal, van alle Nederlanders. Het gaat om een van de oudste nog bestaande vlaggen. Sinds de opstand tegen de Spanjaarden eind zestiende eeuw werden die drie kleuren al gebruikt." 'Brengt mensen bij elkaar' De vlag heeft volgens Van Berlo een belangrijke verbindende waarde. "De vlag brengt mensen bij elkaar. Juist omdat de driekleur voor iedereen is." "We zien hem heel veel op onze nationale feestdagen of als mensen de vlag uithangen met de schooltas eraan, echt een mooie Nederlandse traditie", geeft hij als voorbeeld.

Weinig regels In Nederland zijn er - in tegenstelling tot veel andere landen - heel weinig strenge regels met betrekking tot de nationale vlag: "Er is hier wel een rijksprotocol voor overheidsgebouwen, maar verder is het gewoon een vlag voor iedereen. Dus wat je ermee doet, aan en in je eigen huis, dat mag je zelf weten." Maar op het moment dat iemand een vlag aan een boom of aan een lantaarnpaal hangt, ligt dat anders volgens Van Berlo. "Dan ben je in de openbare ruimte bezig en daar gaat de gemeente over."