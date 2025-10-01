Zo gevaarlijk zijn extreemrechts en extreemlinks
Van de rellen op het Malieveld in Den Haag of Antifa dat gezien wordt als terreurorganisatie: extremisme komt vaker voorbij in het nieuws. De een ziet vooral gevaar bij extreemrechts, de ander bij extreemlinks. We leggen uit wie die groepen precies zijn.
We kregen veel vragen over wat extremisme nou precies is. Daarom leggen we uit hoe zich dat precies onderscheidt van activisme of terrorisme. En wat merken we van extreemlinks en extreemrechts in de praktijk en van welke groep gaat nou de meeste dreiging uit?