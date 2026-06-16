Vakantie blijkt ineens veel duurder tijdens het boeken? Consumentenbond bereidt rechtszaak voor vanwege misleidende reisaanbiedingen
Een reis die geadverteerd wordt voor 300 euro en in het boekingsproces ineens 100 euro duurder is. Reisaanbieders gebruiken dit soort 'lokkertjes' om reizen te verkopen. De Consumentenbond is het zat en bereidt hiertegen een rechtszaak voor.
Dat vertellen ze aan EenVandaag. "We zien dat prijzen tot honderden euro's omhooggaan", vertelt Babs van der Staak van de Consumentenbond. "Dat mag niet. En zolang dat niet opgelost is, blijven we doorgaan."
'Lokkertjes in strijd met regels'
Meeste mensen zullen het wel herkennen. Je ziet een reis voor een aardig prijsje aangeboden, klikt er vervolgens op en ziet daarna de prijs omhoog schieten of dat de reis helemaal niet meer te boeken is. De Telegraaf onderzocht het en ontdekte dat dit vaak gebeurt bij advertenties van Corendon, Prijsvrij, D-reizen, Dé VakantieDiscounter, Alltours, Expedia, TUI, Stip Reizen, Sunweb en Eliza Was Here. In ruim 1 op de 3 gevallen is de vakantie niet te boeken voor de geadverteerde prijs.
Op deze manier worden consumenten misleid, terwijl dat eigenlijk helemaal niet mag. "Daar heeft de Reclame Code Commissie uitspraken over gedaan, tot aan hun College van Beroep aan toe", vertelt Van der Staak. "Die zeggen: dit zijn lokkertjes en dat is in strijd met de regels. Je bent dus verplicht om de actuele prijs te laten zien. En als een reis niet meer beschikbaar is, moet je hem meteen van de website halen."
Honderden euro's
Het gaat vaak om honderden euro's, gaat zij verder. "Als het een klein percentage is dat het verandert - wij zeggen tot 2 procent - mag er wat prijsschommeling in zitten, bijvoorbeeld door wisselkoersen die kunnen veranderen. Maar als het daarboven zit, dan vinden wij dat problematisch."
Reisaanbieders wijzen zelf naar 'veranderende beschikbaarheid en dynamische prijsstelling' als verklaring van de veranderende prijs, elke keer als je kijkt zoeken ze naar de nieuwste prijs, die dus anders is dan je voorheen zag op een advertentie. Van der Staak herkent dat geluid. "Dat is inderdaad waar de branche zich achter verschuilt. Maar de Reclame Code Commissie heeft geoordeeld dat de reden niet relevant of uitmaakt. Ze moeten er gewoon voor zorgen dat de prijzen actueel zijn, ook op de voorpagina."
Rechtszaak
"We zien wel enkele verbeteringen", gaat Van der Staak verder. "Eerder was het bijvoorbeeld zo dat als het vertrek van een luchthaven in het buitenland was, dat dat niet netjes werd vermeld. Ook kwamen er nog allerlei extra kosten bij tijdens het boekingsproces. Daar zien we wel verbetering."
"Maar dit soort lokkertjes moet ook stoppen." En daar bereidt de Consumentenbond nu dus een rechtszaak voor. "Dat gaat over dit soort lokkertjes. Dus reisaanbieders die niet te boeken zijn voor de geadverteerde prijs, of helemaal niet beschikbaar zijn. We kunnen nog niet zeggen tegen welke partij en wanneer. Maar er staat wel een rechtszaak op stapel."
Onnodig
Frank Radstake van de ANVR, de branchevereniging voor reisorganisaties en reisbureaus, vindt een rechtszaak onnodig, want het is niet de eerste keer.
"Vorig jaar heeft de rechter al uitspraak in een zaak tussen reisbedrijven en de toezichthouder en heeft toen geoordeeld dat flexibele prijzen inherent zijn aan de reissector", vertelt hij.