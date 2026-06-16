Vakantie blijkt ineens veel duurder tijdens het boeken? Consumentenbond bereidt rechtszaak voor vanwege misleidende reisaanbiedingen

Dat vertellen ze aan EenVandaag. "We zien dat prijzen tot honderden euro's omhooggaan", vertelt Babs van der Staak van de Consumentenbond. "Dat mag niet. En zolang dat niet opgelost is, blijven we doorgaan."

'Lokkertjes in strijd met regels'

Meeste mensen zullen het wel herkennen. Je ziet een reis voor een aardig prijsje aangeboden, klikt er vervolgens op en ziet daarna de prijs omhoog schieten of dat de reis helemaal niet meer te boeken is. De Telegraaf onderzocht het en ontdekte dat dit vaak gebeurt bij advertenties van Corendon, Prijsvrij, D-reizen, Dé VakantieDiscounter, Alltours, Expedia, TUI, Stip Reizen, Sunweb en Eliza Was Here. In ruim 1 op de 3 gevallen is de vakantie niet te boeken voor de geadverteerde prijs.

Op deze manier worden consumenten misleid, terwijl dat eigenlijk helemaal niet mag. "Daar heeft de Reclame Code Commissie uitspraken over gedaan, tot aan hun College van Beroep aan toe", vertelt Van der Staak. "Die zeggen: dit zijn lokkertjes en dat is in strijd met de regels. Je bent dus verplicht om de actuele prijs te laten zien. En als een reis niet meer beschikbaar is, moet je hem meteen van de website halen."