De sneeuw is nog niet overal weg, maar veel Nederlanders zitten al weg te dromen bij hun zomervakantie. Daar spelen aanbieders op in: reclames voor vroegboekkorting zijn niet te missen. Maar is het slim om nu een reis te boeken? "Reken je niet rijk."

Nu alvast extra goedkoop je zomervakantie boeken? 'Vroegboekkorting is niet meer wat het geweest is'

Het is weer de tijd van de vroegboekkorting: als je in de zomer goedkoop op vakantie wil, moet je nú boeken. Althans, als je de touroperators en vliegmaatschappijen moet geloven in hun aanbiedingen. Maar zijn vakanties echt (veel) goedkoper als je vroeg boekt? Volgens experts is dat nog maar de vraag. Behoefte aan zekerheid Dat er zoiets bestaat als vroegboekkorting komt door onze behoefte naar zekerheid, vertelt retaildeskundige Paul Moers. En die behoefte komt van beide kanten, legt hij uit. Aanbieders willen namelijk op tijd weten of ze de ingekochte vakanties ook echt verkocht krijgen. "Dus proberen ze klanten zo vroeg mogelijk binnen te halen met de boodschap: 'Nu krijg je nog korting op deze vakantie.'" En die boodschap slaat volgens hem ook aan, want er zijn genoeg mensen die niet tot het laatste moment willen wachten met boeken. "Bijvoorbeeld omdat ze per se naar een bepaalde plek willen met het hele gezin. Dan zijn ze bang dat die plek straks al helemaal volgeboekt is."

'Geen echte koopjes meer' Vroeger kon je ook echt nog wel flinke korting krijgen als je vroeg een vakantie boekte, vertelt Jan van der Borg, hoogleraar toerisme in Leuven en Venetië. "Maar de echte koopjes van 20 à 30 jaar geleden zie eigenlijk steeds minder." Dat komt volgens hem omdat de prijzen van vakanties ondoorzichtiger zijn geworden. De prijzen waren vroeger voor iedereen redelijk duidelijk: ze stonden bijvoorbeeld in een papieren reisgids vermeld. Maar tegenwoordig wordt het overgrote deel van de vakanties natuurlijk online geboekt. Dat lijkt misschien transparanter, want je kunt hierdoor vakanties makkelijker met elkaar vergelijken. Tegelijkertijd is het niet duidelijk hoe die prijzen worden bepaald, legt Van der Borg uit. 'Dynamische' prijzen Vakantie-aanbieders en vliegmaatschappijen werken namelijk met 'dynamische' prijzen, gaat de hoogleraar verder. "Met behulp van algoritmes en AI wordt ervoor gezorgd dat klanten de hoogst mogelijke prijs betalen voor de vakantie waar ze naar op zoek zijn." Dat is de reden waarom je soms een andere prijs te zien krijgt dan iemand anders die op hetzelfde moment dezelfde vakantie probeert te boeken. Hierdoor is het in de praktijk 'bijna onmogelijk' om erachter te komen wanneer de vakantie die je wil boeken het goedkoopst is, weet hij. "Als je vroeg boekt, kan je soms nog wel relatief goedkope reisdata vinden. Maar in het algemeen geldt wel: hoe populairder de bestemming, hoe hoger de prijzen. En dat hebben aanbieders ook in hun achterhoofd."

Hier en daar wat korting Prijzen kunnen bovendien door de tijd heen flink schommelen, vertelt de hoogleraar. "Soms is het juist: hoe eerder je boekt, hoe meer je betaalt. Want als het boekingssysteem op een gegeven moment in de gaten krijgt dat de vraag achterblijft, dan gaat de prijs wat naar beneden om mensen te lokken. Om vervolgens ook weer omhoog te gaan." De trend is wel dat mensen steeds later een vakantie boeken en aanbieders willen toch de zekerheid dat een deel van de vakanties al vroeg geboekt worden. Daarom wordt er hier en daar ook wel echt met korting gestrooid, ziet hij. "Maar over het algemeen zijn die vroegboekkortingen erg marginaal. Daar moet je echt niet op gaan rekenen." Vakantietrends voor zijn Is er dan nog wel een manier om goedkoop op vakantie te gaan? Dat wordt inderdaad steeds lastiger, ziet Van der Borg. "Echt spotgoedkope reizen vind je eigenlijk bijna niet meer." Wat volgens hem nog wel kan helpen: de vakantietrends voor zijn. Dus kies een bestemming uit waarvan je denkt dat die over een paar jaar zomaar eens populair kan worden. De hoogleraar noemt Albanië als voorbeeld. Dat land is de afgelopen jaren in rap tempo een populaire vakantiebestemming geworden onder Nederlanders. "Het was vroeger goedkoop om naar Albanië te vliegen, maar inmiddels betaal je de hoofdprijs voor vluchten daarnaartoe."