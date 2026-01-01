Wordt een nachtje weg duurder? Dit betekent de hogere btw voor consumenten
Wie vanaf vandaag een hotelovernachting boekt, krijgt te maken met hogere btw. Overnachtingen vallen niet meer onder het lage tarief, maar onder 21 procent btw. De maatregel roept vooral één vraag op: ga je als consument meer betalen? We zochten het uit.
Een hogere btw betekent niet dat elke overnachting per direct duurder wordt. Of consumenten het verschil merken, hangt af van het moment en het type verblijf. Hotels, bungalows en glampings vallen onder het nieuwe tarief. Campings waar je met je eigen tent of caravan verblijft, niet.
Vooral merkbaar in het hoogseizoen
"In drukke periodes kunnen ondernemers de hogere btw makkelijker doorberekenen", zegt sectormanager horeca, recreatie en toerisme Jos Klerx van de Rabobank. "In rustigere periodes is dat lastiger."
De kans dat consumenten meer gaan betalen is het grootst tijdens schoolvakanties en andere populaire periodes. Dan is de vraag hoog en zijn ondernemers minder afhankelijk van scherpe prijzen. Buiten het hoogseizoen ligt dat anders. Daar zullen prijsverhogingen eerder worden vermeden om gasten niet kwijt te raken.
De rekening ziet er anders uit
Om de prijsstijging te beperken, passen sommige ondernemers hun prijsopbouw aan. Zo worden overnachting en ontbijt vaker los aangeboden. Ontbijt valt onder een lager btw-tarief dan een overnachting.
"Het is logisch dat ondernemers kijken hoe ze dat slim kunnen doen", zegt Klerx. "Je ziet dat diensten vaker worden opgesplitst." Voor consumenten betekent dat niet altijd een hogere totaalprijs, maar wel dat extra's minder vaak inbegrepen zijn.
Onder logies valt het tijdelijk beschikbaar stellen van een ingerichte verblijfsruimte, waarbij de huurder niet zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud van de inventaris. Het gaat om kortdurend verblijf dat wordt aangeboden door onder meer hotels en recreatiebedrijven.
Dit valt onder logies:
- hotels en pensions
- vakantiehuisjes, stacaravans, pipowagens en bootcabines
- seizoensverhuur van gemeubileerde kamers en woningen
- verhuur van gemeubileerde woningen of appartementen voor short stay
- verhuur van gastenkamers door ziekenhuizen
- opvang van asielzoekers en dak- en thuislozen
- logies tijdens een zeiltocht op een gehuurd zeilschip met bemanning
Bron: belastingdienst
Andere keuzes voor een korte vakantie
De btw-verhoging kan invloed hebben op het vakantiegedrag. Accommodaties waarvoor de btw niet is verhoogd, zoals campings, worden aantrekkelijker. Ook een korte vakantie over de grens kan sneller in beeld komen.
Volgens Klerx blijft het hoogseizoen natuurlijk niet leeg, maar kunnen de periodes net ervoor en erna, de zogenoemde schouderseizoenen, wel geraakt worden.
Wat het oplevert
De btw-verhoging is het gevolg van een eerder onderzoek naar het lage btw-tarief voor overnachtingen. Daaruit bleek dat het lagere tarief weinig effect had op het stimuleren van de sector. Volgens het kabinet was de maatregel daardoor niet doeltreffend genoeg, waarna is besloten om overnachtingen onder het hoge btw-tarief te laten vallen.
De verhoging moet de overheid jaarlijks ongeveer 1,5 miljard euro extra opleveren. Dat geld vloeit naar de algemene middelen van de schatkist. Hoe het bedrag precies wordt besteed, is niet gekoppeld aan de toerismesector.