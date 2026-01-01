Wordt een nachtje weg duurder? Dit betekent de hogere btw voor consumenten

Een hogere btw betekent niet dat elke overnachting per direct duurder wordt. Of consumenten het verschil merken, hangt af van het moment en het type verblijf. Hotels, bungalows en glampings vallen onder het nieuwe tarief. Campings waar je met je eigen tent of caravan verblijft, niet.

Vooral merkbaar in het hoogseizoen

"In drukke periodes kunnen ondernemers de hogere btw makkelijker doorberekenen", zegt sectormanager horeca, recreatie en toerisme Jos Klerx van de Rabobank. "In rustigere periodes is dat lastiger."

De kans dat consumenten meer gaan betalen is het grootst tijdens schoolvakanties en andere populaire periodes. Dan is de vraag hoog en zijn ondernemers minder afhankelijk van scherpe prijzen. Buiten het hoogseizoen ligt dat anders. Daar zullen prijsverhogingen eerder worden vermeden om gasten niet kwijt te raken.