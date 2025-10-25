Syrische Nederlanders Ahmad en Fadi willen beiden verandering: de één stemt PVV, de ander GroenLinks-PvdA
In de verkiezingscampagne gaat het veel over immigratie: over aantallen, grenzen en opvang. Maar hoe kijken de mensen om wie het gaat, zoals Syrische Nederlanders die hier al jaren wonen, zelf naar dat verhitte debat? Ahmad en Fadi delen hun verhaal.
EenVandaag ondervroeg, in samenwerking met NPO-platform Net In Nederland, 350 Syrische Nederlanders over hoe zij naar de huidige politiek in ons land kijken. De uitkomsten laten zien dat hun meningen divers zijn en sterk afhangen van persoonlijke ervaringen. Ahmad Hamwi en Fadi Hadid wonen allebei al meer dan tien jaar in Nederland, maar ze kijken verschillend naar de politiek en de maatschappelijke discussies.
Niet altijd welkom
Ahmad Hamwi woont al bijna 13 jaar in Nederland, maar voelt zich niet altijd even welkom vertelt hij. "Bij sommigen voel ik mij welkom, bij anderen niet. Ondanks dat ik hier al lang woon en mijn best doe met de taal, krijg ik soms reacties alsof ik net nieuw ben."
Hij legt uit dat terugkeren naar Syrië geen optie is. "Mijn ouders zijn overleden, ik heb er verder geen familie meer. Het land is nog steeds onveilig. Mijn kinderen zijn hier geboren en ik heb hier mijn leven opgebouwd."
'Geen begrip voor strenger asielbeleid'
Naar de stembus gaan vindt Ahmad belangrijk, waarbij hij neigt naar GroenLinks-PvdA of DENK vertelt hij. "Ik stem op een partij waarvan ik denk dat die mij en mijn familie ondersteunt, waarbij de economie daarna het belangrijkste thema is." Hij maakt zich zorgen over partijen als de PVV. "Ik maak me zorgen dat met de PVV aan de macht discriminatie toeneemt en 'wij' de zondebok worden."
Hij begrijpt niet waarom de politieke discussie zich zo focust op Syriërs. "Er komen ook veel mensen uit Polen of Roemenië; zij zoeken ook huizen en banen. Het voelt soms als propaganda, misschien omdat wij moslim zijn? Wij zijn goed geïntegreerd, betalen belasting. Wat we missen is ondersteuning vanuit de regering." Begrip voor het strengere asielbeleid onder kabinet-Schoof heeft hij dan ook niet.
Hier meer thuis dan ooit
Een heel ander geluid komt van Fadi Haddad. Hij woont ruim tien jaar in Nederland en voelt zich hier meer thuis dan ooit in Syrië. "Hier in Nederland is vrijheid mijn nummer één prioriteit. Je kunt zijn wie je bent. Ik ben op papier moslim, maar hier ben ik atheïst geworden. Dat is iets wat ik in Syrië nooit zou durven zeggen."
Hij stemt bewust PVV, een keuze die vaak verbazing oproept vertelt hij. "Ik stem omdat ik verandering wil. Ik vind dat het huidige systeem niet werkt, met name het migratiebeleid. Ik zie Syriërs die een paspoort krijgen, maar de taal niet leren of niets doen. Ik stem niet uit sympathie, ik denk dat Nederland een 'klap in het gezicht' nodig heeft."
Strengere selectie
Fadi is dankbaar voor de kans die hijzelf kreeg, maar vindt dat er strenger geselecteerd moet worden. "We moeten alleen mensen toelaten die zich echt willen inzetten voor het land, geen meelifters." Hij begrijpt dan ook dat sommige partijen harder willen zijn. "Er wordt soms misbruik gemaakt van mensenrechten en dat moet beter gehandhaafd worden."
Zelfs het PVV-standpunt om Syriërs met een tijdelijke vergunning terug te sturen, steunt hij deels legt hij uit. "Daar ben ik het mee eens, maar het moet wel per persoon worden beoordeeld. Je bent als Syriër niet automatisch in gevaar." Dat hij stemt op een partij die kritisch is over zijn herkomstgroep, deert hem niet: "Daar ben ik zelf ook kritisch op."