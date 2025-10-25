EenVandaag ondervroeg, in samenwerking met NPO-platform Net In Nederland, 350 Syrische Nederlanders over hoe zij naar de huidige politiek in ons land kijken. De uitkomsten laten zien dat hun meningen divers zijn en sterk afhangen van persoonlijke ervaringen. Ahmad Hamwi en Fadi Hadid wonen allebei al meer dan tien jaar in Nederland, maar ze kijken verschillend naar de politiek en de maatschappelijke discussies.

Niet altijd welkom

Ahmad Hamwi woont al bijna 13 jaar in Nederland, maar voelt zich niet altijd even welkom vertelt hij. "Bij sommigen voel ik mij welkom, bij anderen niet. Ondanks dat ik hier al lang woon en mijn best doe met de taal, krijg ik soms reacties alsof ik net nieuw ben."

Hij legt uit dat terugkeren naar Syrië geen optie is. "Mijn ouders zijn overleden, ik heb er verder geen familie meer. Het land is nog steeds onveilig. Mijn kinderen zijn hier geboren en ik heb hier mijn leven opgebouwd."

'Geen begrip voor strenger asielbeleid'

Naar de stembus gaan vindt Ahmad belangrijk, waarbij hij neigt naar GroenLinks-PvdA of DENK vertelt hij. "Ik stem op een partij waarvan ik denk dat die mij en mijn familie ondersteunt, waarbij de economie daarna het belangrijkste thema is." Hij maakt zich zorgen over partijen als de PVV. "Ik maak me zorgen dat met de PVV aan de macht discriminatie toeneemt en 'wij' de zondebok worden."

Hij begrijpt niet waarom de politieke discussie zich zo focust op Syriërs. "Er komen ook veel mensen uit Polen of Roemenië; zij zoeken ook huizen en banen. Het voelt soms als propaganda, misschien omdat wij moslim zijn? Wij zijn goed geïntegreerd, betalen belasting. Wat we missen is ondersteuning vanuit de regering." Begrip voor het strengere asielbeleid onder kabinet-Schoof heeft hij dan ook niet.