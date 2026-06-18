Successen voor Oekraïne aan het front tegen Rusland, maar waarom einde van oorlog nog ver weg lijkt

Is een einde aan de oorlog in zicht? Oekraïne wint veel terrein met drone-acties, wat afgelopen tijd zorgt voor een optimistisch geluid. Maar de realiteit aan het front is een stuk weerbarstiger. "Een succesvolle fase kan ook weer omslaan."

Terwijl het Russische offensief grotendeels stilstaat, boekt Oekraïne op meerdere fronten tactische successen, volgens recente analyses van het Institute for the Study of War (ISW). Zo meldt het instituut dat Oekraïne het meeste terrein heeft gewonnen sinds het begin van de Russische inval in de provincie Koersk. Waar Rusland dat in het voorjaar van 2025 ook nog wist te doen, is de opmars van dat land nu op veel plekken tot stilstand gekomen. Realistische stemming Maar die ontwikkelingen leiden in Oekraïne niet tot een gevoel dat de overwinning binnen handbereik is. Geopolitiek expert Rob de Wijk van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) omschrijft de stemming in het land als 'realistisch'. "Ik zag opiniepeilingen waarin 16 procent van de bevolking in Oekraïne zelf denkt dat Oekraïne nog kan winnen; de rest heeft daar grote twijfels over." De Wijk is net terug uit Oekraïne. "Vooral schuilkelders en ratten daar. Toen vond net het grote bombardement op Kyiv plaats, dus dat was redelijk heftig." Ook bezocht hij de frontlinie: "We zijn ook redelijk dicht bij het front geweest, op enkele tientallen kilometers afstand. Dat merk je op zich niet direct, maar je ziet natuurlijk wel hoe zo'n oorlog geleid wordt en je kunt op camera's goed volgen wat er gebeurt."

Logistieke problemen De Wijk ziet dat de Russen hun tactiek veranderen om de strijd weer op gang te brengen. "Omdat het redelijk vastzit aan het front voeren de Russen nu meer aanvallen uit op stedelijke gebieden", noemt hij. "De aard van het conflict verandert continu. We weten dat de innovatiecycli van bijvoorbeeld wapensystemen, met name bij de Russen, ongeveer 6, 7 tot 8 weken zijn. Dus om de 4 maanden verandert de aard van de oorlog."

De aard van het conflict verandert continu. geopolitiek expert Rob de Wijk

Ook wijst De Wijk op een nijpend logistiek probleem met de luchtverdediging van Oekraïne, omdat de voorraad Patriot-raketten opraakt. "Er zijn veel te veel Patriots verschoten, veel meer dan de jaarproductie. Oekraïne krijgt ze op dit ogenblik niet meer en dat biedt Rusland enorme kansen. Je ziet ook dat de Rus die kans met beide handen aangrijpt." 'Einde niet in zicht' Bijzonder hoogleraar Krijgswetenschappen Martijn Kitzen aan het ISGA (Universiteit Leiden) deelt de analyse van De Wijk. "Het einde van de oorlog is nog niet in zicht", zegt hij. "In de media bekijken we ontwikkelingen soms zoals we ze graag willen zien. We hopen dat Oekraïne wint en dat de oorlog stopt, maar een succesvolle fase kan ook weer omslaan. Afgelopen winter had Oekraïne het bijvoorbeeld erg zwaar." Toch is hij voorzichtig optimistisch. "Oekraïne weet wel stand te houden en maakt het de Russen moeilijk." De rol van China Deze week beschuldigde de Europese Unie China ervan dat ze Russische soldaten trainen. Voor Kitzen kwam dit niet als een verrassing. "Dit is al wel langer bekend. Hoewel veel van deze activiteiten moeilijk hard te bewijzen zijn omdat ze in het geheim plaatsvinden, is de Chinese betrokkenheid reëel. In openbare datasets zijn steeds vaker Chinese taalgegevens en Telegramberichten te vinden." "Maar het is lastig om hiertegen op te treden", weet hij. "De Verenigde Staten doen immers hetzelfde door Oekraïne te voorzien van inlichtingen voor aanvallen diep in Rusland. Zo werkt dat nu eenmaal in een oorlog."

Gesprek met 'E3 Op het wereldtoneel wordt ondertussen van alles gedaan om vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland op gang te brengen. 2 weken geleden ging Oekraïense president Zelensky aan tafel ging met leiders van de 'E3', dat zijn de drie grootste militaire en diplomatieke machten van Europa: Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De Europese landen willen een actieve rol in vredesonderhandelingen met Rusland, mede omdat de veiligheid van Europa op het spel staat en omdat zij 'moeten betalen' voor een staakt-het-vuren. De bijeenkomst wordt gezien als een positief signaal, maar Kitzen plaatst daar wel een kanttekening bij. "Frankrijk heeft zich vaker krachtig uitgesproken voor Oekraïne, maar loopt qua daadwerkelijke steun niet altijd voorop." Aan de onderhandelingstafel Volgens hem is het recente bezoek van de volledige Noord-Atlantische Raad aan Kyiv een sterker teken van steun. "Dat is een veel krachtiger signaal dan de bijeenkomst van de E3."