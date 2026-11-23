Grote kans dat jij vandaag en morgen de bus, tram of metro niet kunt pakken. In het hele land leggen chauffeurs hun werk neer voor betere werkafspraken rondom pauzes en onregelmatige werktijden. Buschauffeur Wim van den Hoek leidt de stakingen in Zwolle.

Het personeel van streekvervoerders Arriva, Transdev en EBS staakt opnieuw. De cao-onderhandelingen zitten vast: vakbonden FNV en CNV hebben een eindbod van de werkgevers afgewezen. Volgens de chauffeurs wordt er bijvoorbeeld te weinig rekening gehouden met oudere collega's, die steeds langer moeten doorwerken. 90 procent stil In Zwolle stond 90 procent van de bussen stil vandaag. "Het meeste moeite hebben wij met de roostertechnische zaken", vertelt buschauffeur Wim van den Hoek (59). "Wij zien bijvoorbeeld verslechteringen van de onregelmatigheidstoeslagen." Werkgevers willen die onregelmatigheidstoeslagen - voor werken in het weekend, de avond of nacht - afschaffen. Ook wordt het lastiger om minder te werken vanaf 63-jarige leeftijd en krijgen werknemers minder zeggenschap over hun roosters.

36 jaar in het vak "Het is het totaalpakketje dat maakt dat wij onze werk- en privébalans onder druk zien komen", gaat Wim verder. "We willen ook gezond verder kunnen in ons leven. Hoe meer verschil wij krijgen in roosters en onregelmatigheid, hoe lastiger dat wordt."

Het is het totaalpakketje dat maakt dat wij onze werk- en privébalans onder druk zien komen. buschauffeur Wim van den Hoek

Wim zit al 36 jaar in het vak en heeft veel zien veranderen over de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld het omslagpunt in 2001, waarbij provincies buslijnen en regionale treinlijnen openbaar gingen aanbesteden. Vanaf dat jaar concurreren vervoerders met elkaar op prijs en snelheid. En dat heeft gevolgen voor de diensten van chauffeurs: die werden steeds strakker ingepland. Geen ritme Vanaf de eeuwwisseling hebben streekvervoerders inmiddels al meerdere jaren gestaakt. Ook Wim heeft er 'helaas wel' aan moeten geloven. Hij merkt vooral dat het steeds zwaarder wordt om in wisselende werktijden te rijden. "De ene ochtend ben ik 's morgens om 3.30 uur op voor mijn dienst en de andere ochtend mag ik uitslapen tot 9.00 uur. Als ik dan de volgende dag weer om 5.30 uur op moet staan, zit er niet echt een ritme in mijn leven." Wim slaapt daardoor veel slechter. "Je bioritme wordt verstoord en daar heb ik last van."

Werkdruk neemt toe Hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp ziet ook dat de werkdruk van chauffeurs toeneemt. "Dat heeft onder andere te maken met een tekort op de arbeidsmarkt. In het openbaar vervoer zijn werkgevers bijvoorbeeld gebonden aan afspraken die ze hebben gemaakt over vertragingen die niet mogen optreden", zegt hij. "Daar moeten ze dus wel personeel voor hebben", legt Verhulp uit. "Als er personeelstekort is, dan probeer je dat met het zittend personeel te doen. Werkgevers willen daardoor eigenlijk meer inzet van werknemers. Terwijl werknemers juist willen voorkomen dat ze te veel worden ingezet in ingewikkelde roosters. Dat gaat natuurlijk ten koste van hun privétijd." Met z'n allen last van De kritiek over de roosters komt volgens de stakers ook doordat de aanbestedingen van de vervoersbedrijven veel te laag zijn. "En dat zie je meer", volgens Verhulp. "Ook in de schoonmaaksector. Die aanbestedingen leiden ertoe dat er op prijs wordt geconcurreerd." Provincies kiezen daardoor vaak de vervoerder die de laagste prijs heeft geboden. "Met als gevolg dat je dan wel met minder personeelskosten toch moet zien te doen wat je hebt beloofd. Dat gaat vaak ten koste van de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden."

'Met z'n allen last' "En uiteindelijk hebben we door die lage aanbestedingen daar met z'n allen last van", gaat de hoogleraar arbeidsrecht verder.