Straat van Hormuz gaat mogelijk vrijdag weer open: dit gaan we in Nederland daarvan merken

De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord getekend om de oorlog te eindigen en de Straat van Hormuz weer te openen voor de scheepvaart. Hiermee zou vanaf vrijdag de wereldwijde oliehandel weer op gang komen. De vraag is wanneer wij dit gaan merken.

Wat al meteen te merken was toen het nieuws brak, is dat de beurzen direct weer in de lift zaten, en dat terwijl de schepen nog vast liggen in de Straat van Hormuz. "In de financiële markt is er heel veel optimisme", begint financieel commentator van de Telegraaf Martin Visser. Optimisme Ook de olie- en gasprijzen reageerde samen met de beurzen op het nieuwe akkoord. "Die prijzen weerspiegelen wat de verwachting is voor de komende tijd." Dat was de laatste weken ook al te zien volgens Visser, een akkoord werd verwacht, dus de prijzen daalde voorzichtig. "En nu het er eenmaal is, gaan ze hard omlaag." De financieel commentator noemt het een logisch verschijnsel. "Tegelijkertijd vind ik ook dat de oliemarkt wel opvallend optimistisch is." De prijzen stegen de laatste tijd in rap tempo en dat was te merken aan de pomp, maar volgens Visser was het nog niet het 'horror scenario' waarvoor men bang was. "Dus er heeft eigenlijk altijd heel veel optimisme in die oliemarkt gezeten."

Aan de pomp Maar wat gaan wij aan de pomp eigenlijk merken van de nieuwe olie- en gasprijzen? "Aan de pomp zie je dat de benzineprijs iets aan het dalen is", zegt Visser. Het gaat nog niet heel hard "maar het kan niet anders dan dat in de komende dagen de benzineprijs en de dieselprijs verder omlaag gaan."

Dat zou zomaar kunnen betekenen dat er een paar cent vanaf gaat in de komende dagen. financieel commentator Martin Visser over de vernieuwde situatie aan de pomp

Toch is er ook nog veel onzekerheid, dus de prijzen kunnen nog een tijdje hoog blijven. "De Straat van Hormuz is nog niet open. Het is nog helemaal niet zeker of de eerste olietankers er ook doorheen gaan varen vanaf vrijdag", vertelt hij. "Maar omdat die wereldhandelsprijs voor olie aan het dalen is, zal zich dat ook vertalen in prijzen aan de pomp. En dat zou zomaar kunnen betekenen dat er een paar cent vanaf gaat in de komende dagen." 'Heel erg afwachten' Ook naast de pomp gaan we het merken volgens Visser, want door de oorlog zijn ook bijvoorbeeld vliegtickets en de prijs in de supermarkt gestegen. "Als deze deal echt succesvol is en als de Straat van Hormuz echt weer helemaal open kan en schepen er doorheen durven te varen, dan zou het kunnen betekenen dat de negatieve gevolgen bij nadere inzien een beetje meevallen." "Dan hebben ondernemers weer vertrouwen door weer te investeren. Dan zou de rente misschien een klein beetje weer kunnen kunnen dalen. Wat goed is voor hypotheekrenten bijvoorbeeld", somt hij op. "Maar dat is allemaal nog wel heel erg afwachten."

Voedseltekorten Er werd ook gesproken over een voedselcrisis door de oorlog in Iran. Maar volgens Visser hebben we daar in Nederland, zelfs als de oorlog door zou gaan, niet snel mee te maken. "In armere delen van de wereld speelt dat wel, maar het is vooral een probleem van de betaalbaarheid in armere regio's in Afrika en Azië bijvoorbeeld." "In Nederland kan het ook wel zo zijn dat als de prijzen flink oplopen, dat financieel kwetsbare gezinnen in Nederland het dan zwaarder gaan krijgen", gaat hij verder. "Dat is reden voor het kabinet om tijdens Prinsjesdag mogelijk opnieuw naar de koopkracht te gaan kijken." Een grote Inflatiegolf Volgens Visser kunnen we pas echt opgelucht adem halen als de prijspiek verleden tijd is. "De komende weken zal iets duidelijker moeten worden wat de gevolgen precies gaan zijn. En dan gaan we tot en met begin volgend jaar echt nog een hogere prijs in supermarkt betalen. Daar hebben we echt nog wel een poosje mee te maken." "Maar het positieve nieuws zou wel zijn dat de economie niet in een recessie raakt, dat we geen massa ontslagen krijgen, enorme werkeloosheid en dat soort zaken", somt hij op. "Maar dat we wel opnieuw door een grote inflatiegolf heen moeten, die gelukkig wel wat lager is dan de vorige keer in 2022."