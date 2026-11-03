Stikstofwet gepresenteerd: dit is wat de nieuwe plannen inhouden

De minister wil dit per 1 juli 2027 mogelijk maken. Het kabinet wil dat provincies een grotere rol krijgen, bijvoorbeeld bij het invullen van stikstofbeleid rondom Natura-2000 gebieden. Dat is opvallend, want een paar jaar geleden kregen provincies ook al de opdracht zelf met stikstofplannen te komen. Dat zorgde toen juist voor chagrijn over geld en ruimte.

Maatwerk

Na overleg met boerenorganisaties speelt het kabinet de bal dus opnieuw richting provincies. Daardoor zou er volgens het kabinet voor bedrijven meer maatwerk mogelijk zijn, dat makkelijker wordt door de Rekenkundige Ondergrens (RKO) in te voeren. Simpel gezegd: nu kan het zijn dat je, ook als je héél weinig stikstof uitstoot op beschermde natuur, toch een vergunning nodig hebt. Met de ondergrens is dat voor bedrijven die onder die grens blijven niet meer nodig. Van Essen schrijft dat hij verwacht dat met alle beschreven voorwaarden "de juridische risico's zijn ondervangen en de RKO verantwoord kan worden ingevoerd".