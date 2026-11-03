Belastingplan eindelijk naar Tweede Kamer, maar wat is het precies en wat staat erin?

Discussie over de begroting, dagenlange overleggen over belastingplannen en elke keer moet er weer steun gezocht worden bij de oppositie: er gebeurt van alles in Den Haag. Maar waar gaat het nou eigenlijk precies over? Onze Haagse redactie zet het op een rij.

1. Wat is het belastingplan?

Het belastingplan is een onderdeel van de Rijksbegroting. Het is een pakket van vier wetsvoorstellen, een verzamelwetsvoorstel, waarmee het kabinet de belastingen van volgend jaar aanpast.

In die wetsvoorstellen staat bijvoorbeeld hoeveel inkomstenbelasting we volgend jaar betalen of hoeveel brandstofaccijns we aan de pomp betalen. Maar er staat ook in hoeveel belastingvoordeel woningcorporaties krijgen zodat zij meer geld overhouden om te investeren in woningbouw.

2. Wat heeft het minderheidskabinet aan de plannen gewijzigd?

Het minderheidskabinet trekt ongeveer 1,5 miljard euro uit om de koopkracht van Nederlanders volgend jaar te verbeteren. Dat wordt onder meer betaald door de extra belasting, de 'vrijheidsbijdrage' voor de defensie-uitgaven, te schrappen.

Ook wordt er geld uitgetrokken om de verlaging van de brandstofaccijnzen aan de pomp te verlengen. Verder mogen mensen die specifieke zorgkosten zelf betalen, blijven aftrekken van hun inkomen, waardoor ze minder belasting betalen.