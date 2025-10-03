Steeds meer jonge kandidaten bij verkiezingen Tweede Kamer, maar ze maken vaak geen kans

Dit blijkt uit een data-analyse van EenVandaag en Stem Jong, een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor meer jongeren in de politiek. In totaal doen er 27 verschillende partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen en zijn er 1.166 kandidaten die zich verkiesbaar stellen. Voor deze analyse is alleen gekeken naar de vijftien partijen die nu al in de Kamer zitten.

Nu zes jonge Kamerleden

"We zien dat bij elke verkiezing er meer jongeren op de lijst staan", zegt Stem Jong-oprichter Nikki Trip. "Jonge mensen maken andere dingen mee in hun leven en hebben daardoor andere onderwerpen die ze op de agenda zetten. Ook is het belangrijk voor goede volksvertegenwoordiging dat er een goede afspiegeling is in de Tweede Kamer."

Uit de analyse van de kieslijsten van de huidige Kamerfracties blijkt dat 18 procent van de kandidaten jong is. Dat is ongeveer gelijk aan het aandeel jongeren (18-30 jaar) in Nederland. Op dit moment zijn er zes Kamerleden 30 jaar of jonger: 4 procent van het parlement.