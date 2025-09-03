4 op 10 jongeren voelen zich door geen enkele politieke partij gehoord: 'Te veel korte termijn'

Dat blijkt uit onderzoek van het Jongerenpanel van EenVandaag, onder 1.329 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. In 2023 werd de motie aangenomen dat er beleid moet komen voor jongeren. Morgen wordt de Nationale Jeugdstrategie gepresenteerd, waarin informatie staat over hoe het met jongeren gaat en wat zij nodig hebben van de politiek. Het onderzoek laat zien dat zo'n aanpak hard nodig is.

Jongeren als minderheid

Veel van de jongeren die het gevoel hebben niet te worden gehoord door politieke partijen, hebben het idee dat er slecht naar hen wordt geluisterd omdat ze een minderheid vormen binnen de gehele groep kiezers, en daarmee minder interessant zijn voor politieke partijen.

"Jongeren ervaren nog voor heel hun leven invloed van de politiek, maar zijn een klein deel van de kiezers", legt een jongere uit het panel uit. En iemand anders zegt: "De focus ligt dus bij de wat ouderen, omdat dat de meeste stemmers zijn."