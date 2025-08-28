Jongeren waren altijd de meest, maar zijn inmiddels de minst gelukkige groep: dat zit zo
Ze waren decennialang de gelukkigste groep in de samenleving: jongvolwassenen. Maar de afgelopen 10 jaar waren ze juist minder gelukkig dan andere leeftijdsgroepen, blijkt uit nieuw onderzoek naar levensgeluk. En dat heeft verschillende oorzaken.
Martijn Hendriks is geluksonderzoeker aan de Erasmus Universiteit, de uitkomsten van het wereldwijde onderzoek verbazen hem niet. Hij kan namelijk meerdere redenen opnoemen waarom jongeren zijn 'ingehaald' als het gaat om levensgeluk. "Het komt door social media, maar dat is zeker niet de enige oorzaak."