Het gat tussen de PVV en GroenLinks-PvdA in de peiling wordt groter. Dat blijkt uit het laatste onderzoek van EenVandaag en Verian. Eind juli stonden de partijen nog op dezelfde hoogte, nu is de PVV 11 zetels groter.

Waar de PVV de afgelopen maanden stijgt en nu uitkomt op 34, zakt GroenLinks-PvdA juist. De partij van Timmermans staat op 23 zetels. In juli waren dat er nog 29.

Immigratie vaakst bepalend voor stemkeuze Wat bijdraagt aan het groter wordende gat tussen PVV en GroenLinks-PvdA is aandacht voor immigratie en het ondersneeuwen van thema's die kiezers bij GroenLinks-PvdA vinden passen. Voor de helft van de kiezers speelt immigratie, een thema dat kiezers koppelen aan de PVV, mee bij het bepalen van hun stemkeuze. Als het gaat over GroenLinks-PvdA denken veel mensen aan het onderwerp klimaat. En juist dat thema speelt voor een stuk minder kiezers mee bij het maken van hun stemkeuze.

Waarom publiceert EenVandaag zetelpeilingen? Het is verkiezingstijd en dus peilt EenVandaag de stemming in de campagne. Veel kijkers zijn daar blij mee, maar soms krijgen we ook vragen. Waarom doen we eigenlijk zetelpeilingen? In dit artikel leggen we dat uit.

Helft kiezers zweeft nog In de zetelpeiling staat het CDA, net als GroenLinks-PvdA, op 23 zetels. De VVD staat deze maand op 14 zetels, D66 en JA21 allebei op 11. 50PLUS, dat meedoet aan de verkiezingen onder leiding van oud-voorzitter van de Politiebond Jan Struijs, haalt er nu 1. Een maand voor de verkiezingen zweven veel kiezers nog. De helft (50 procent) van de mensen die (waarschijnlijk) gaan stemmen, weet nog helemaal niet waarop of twijfelt nog over de keuze. Mensen die nu VVD of D66 zouden stemmen, twijfelen het meest. CDA'ers vaker vanwege lijsttrekker Wat bij CDA-stemmers opvalt, is dat partijstandpunten maar voor de minderheid (42 procent) meespelen in de stemkeuze. Vaker dan voor de standpunten kiezen CDA-kiezers voor de partijleider. Alle mensen (100 procent) die nu CDA zouden stemmen, hebben redelijk wat of veel vertrouwen in Henri Bontenbal. Voor twee derde (65 procent) is hij een belangrijke reden om de partij te kiezen.

