'Het is net een kleuterklas': jongerenafdelingen van politieke partijen vinden oudere collega's kinderachtig

Vorig jaar zei toenmalig premier Dick Schoof in de Tweede Kamer dat het kabinet 'geen kleuterklas is'. Maar daar kunnen de jongeren zich niet in vinden. "Ik denk dat er ontzettend veel mensen zijn die als ze kijken naar de politiek denken: 'Waar zijn jullie nou mee bezig joh?'", zegt Mauk Bresser van de jongerenafdeling van de VVD, de JOVD.

Nu de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen is begonnen, vinden de jongeren dat volwassen politici zich al helemaal niet meer kunnen inhouden. Thomas Beukema is voorzitter van Jong Sociaal Contract van NSC en ziet dat het amper over de inhoud gaat.

Ongezonde cultuur

Zouden deze jonge ambitieuze politici zelf de landelijke politiek nog in willen? Hofman in elk geval niet. "De cultuur die er heerst is niet altijd even gezond en dat trekt mij als vrouw minder aan." Ze doelt dan bijvoorbeeld op uitspraken van Wilders waarin hij zegt dat Dilan Yeşilgöz 'aan het keffen' is, of dat Sigrid Kaag 'een heks' is. "Dit is wel een extra factor die ik meeneem in mijn overweging."

Volgens Bresser van de JOVD zouden politici zich meer bewust moeten zijn van de steeds dominantere toon die er heerst. Hij vindt ook dat media bij zichzelf te rade moeten gaan. "Als je slecht gedrag beloont en aandacht geeft in de media, gaat het steeds meer gebeuren."

Voorbeeldfunctie

Van Dam van de Jonge Democraten is bang dat de toon van politici mensen afschrikt om de politiek in te gaan. "Mensen die wel respectvol met elkaar om willen gaan, kijken naar andere banen, die voelen zich hier niet thuis. Mensen die dat wel leuk vinden, worden aangetrokken en dat versterkt de cultuur alleen maar."

"Dat is een slecht voorbeeld voor de rest van het land, daar worden de gesprekken dan ook harder en kijken mensen meer naar verschillen dan naar overeenkomsten. Politici moeten rekening houden met hun voorbeeldfunctie", zegt Van Dam tot slot.