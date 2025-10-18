De SP staat weer voor een gigantische uitdaging, nu de partij in onze laatste peiling nog maar op 4 zetels staat. Lijsttrekker Jimmy Dijk hoopt in de laatste twee weken van de campagne het tij te keren. "De enige weg is omhoog!"

SP-lijsttrekker Jimmy Dijk gelooft er nog in ondanks peilingen: 'Wij moeten 8 tot 10 zetels kunnen halen'

De socialistische partij heeft de laatste negen verkiezingen op rij verloren. Dat gebeurde onder andere bij de Tweede Kamerverkiezingen sinds 2010, de Europese verkiezingen van 2019 en de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 en 2023. De hoop is nu gevestigd op Jimmy Dijk, die eind 2023 het stokje overnam van Lilian Marijnissen. 'Laatste weken cruciaal' De laatste peiling geeft weinig reden tot hoop. In de laatste peiling van EenVandaag en Verian staat de SP op vier zetels, bijna een halvering ten opzichte van de zeven zetels in die daarvoor. "Er is nog een boel te winnen. Wij moeten flink aan de bak. Dat klopt ja." Dijk, die uiteraard in volledige campagne-modus staat, houdt de moed erin. Hij merkt op straat dat veel vooral jonge mensen nog een keuze moeten gaan maken. "Dat laten de peilingen nog niet zien, maar de laatste weken zijn cruciaal. De enige weg is omhoog!"

Een sociaal kabinet Dijk heeft er vertrouwen in nog veel kiezers naar de SP te kunnen lokken. "Ik denk dat wij tussen de 8 tot 10 zetels moeten kunnen halen". Hij ziet dat er nu heel veel wordt gespeculeerd over een middenkabinet met Groenlinks-PvdA aan de ene kant en de VVD aan de andere kant. Volgens hem is dat een te kleine verandering ten opzichte van het afgelopen kabinet-Schoof. "De SP is de enige garantie dat er een sociaal kabinet komt." De pasgetrouwde lijsttrekker wijst erop dat de SP veel sympathie heeft in met name oude volksbuurten en wijken. Vooralsnog lijkt die sympathie dus nog niet te worden verzilverd, met een verlies van een zetel ten opzichte van de huidige vijf zetels in de Tweede Kamer.

Hoe voeren de kleinere partijen in peilingen campagne? Mee met de SP en Volt