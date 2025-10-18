SP-lijsttrekker Jimmy Dijk gelooft er nog in ondanks peilingen: 'Wij moeten 8 tot 10 zetels kunnen halen'
De SP staat weer voor een gigantische uitdaging, nu de partij in onze laatste peiling nog maar op 4 zetels staat. Lijsttrekker Jimmy Dijk hoopt in de laatste twee weken van de campagne het tij te keren. "De enige weg is omhoog!"
De socialistische partij heeft de laatste negen verkiezingen op rij verloren. Dat gebeurde onder andere bij de Tweede Kamerverkiezingen sinds 2010, de Europese verkiezingen van 2019 en de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 en 2023. De hoop is nu gevestigd op Jimmy Dijk, die eind 2023 het stokje overnam van Lilian Marijnissen.
'Laatste weken cruciaal'
De laatste peiling geeft weinig reden tot hoop. In de laatste peiling van EenVandaag en Verian staat de SP op vier zetels, bijna een halvering ten opzichte van de zeven zetels in die daarvoor. "Er is nog een boel te winnen. Wij moeten flink aan de bak. Dat klopt ja."
Dijk, die uiteraard in volledige campagne-modus staat, houdt de moed erin. Hij merkt op straat dat veel vooral jonge mensen nog een keuze moeten gaan maken. "Dat laten de peilingen nog niet zien, maar de laatste weken zijn cruciaal. De enige weg is omhoog!"
Een sociaal kabinet
Dijk heeft er vertrouwen in nog veel kiezers naar de SP te kunnen lokken. "Ik denk dat wij tussen de 8 tot 10 zetels moeten kunnen halen". Hij ziet dat er nu heel veel wordt gespeculeerd over een middenkabinet met Groenlinks-PvdA aan de ene kant en de VVD aan de andere kant.
Volgens hem is dat een te kleine verandering ten opzichte van het afgelopen kabinet-Schoof. "De SP is de enige garantie dat er een sociaal kabinet komt." De pasgetrouwde lijsttrekker wijst erop dat de SP veel sympathie heeft in met name oude volksbuurten en wijken. Vooralsnog lijkt die sympathie dus nog niet te worden verzilverd, met een verlies van een zetel ten opzichte van de huidige vijf zetels in de Tweede Kamer.
Nederland te rijk voor de SP?
Uit recente CBS-cijfers blijkt dat bijna 80 procent van de Nederlanders tevreden is over de eigen financiële situatie. Voor de SP is het verkleinen van de verschillen tussen inkomen en vermogen een speerpunt. Is Nederland inmiddels misschen te rijk voor een partij als de SP?
Dijk moet lachen. "Nee, nee. Als je ook kijkt naar de cijfers van het Nibud bijvoorbeeld, daaruit blijkt dat een derde van de mensen een onzeker inkomen heeft en een onzeker bestaan als het gaat om werk. Dus daar is nog genoeg te doen."
Zorg als speerpunt
Volgens Dijk maken veel kiezers zich zorgen over de enorme bezuinigingen op de ouderenzorg. Zijn partij heeft de zorg al jaren als speerpunt. Ze willen onder meer de bezuinigingen stoppen en het eigen risico afschaffen.
Ondanks deze veel herhaalde boodschap, verliest de SP dus toch verkiezing na verkiezing. Dijk houdt er de moed in: "Nou, laat dat deze verkiezingen anders zijn!"