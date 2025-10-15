JA21 echte mannenpartij, GroenLinks-PvdA trekt jong én oud: zo stemmen verschillende groepen
Hoe ziet de Tweede Kamer eruit als alleen mannen, jongeren of praktisch opgeleiden mochten stemmen? Heel anders, zo blijkt uit onderzoek van EenVandaag en Verian. We zetten de belangrijkste verschillen in stemgedrag tussen de groepen op een rij.
Zoals bij elke verkiezing stemmen mannen vaker op rechtse partijen. Vooral bij JA21 is het verschil tussen de geslachten groot: JA21 krijgt 17 zetels als alleen mannen mogen stemmen; als het aan vrouwen ligt, krijgen ze er maar 9.
Jong versus oud
Ook de VVD en, in mindere mate, de PVV doen het bij mannen beter dan bij vrouwen. GroenLinks-PvdA is een typische 'vrouwenpartij'. Die krijgt bijna twee keer zoveel stemmen als bij mannen. En ook de Partij voor de Dieren zou meer zetels halen als alleen vrouwen mochten stemmen.
Volt is veel groter onder jongeren dan bij oudere kiezers. Als het aan jongeren ligt, krijgen ze 11 zetels, veel meer dan bij 35-plussers. De PVV en GroenLinks-PvdA zijn wel nog altijd de grootste partijen bij de groep 18-35 jarigen.
Stem 55-plussers
En waar het CDA het maar matig doet bij jongeren, doet de partij van Bontenbal het erg goed bij 55-plussers. Als zij het voor het zeggen zouden hebben, krijgt het CDA 41 zetels. Alleen GroenLinks-PvdA komt daar, met 35 zetels, bij in de buurt.
Die partij spreekt dus jonge én oude kiezers aan, terwijl Timmermans de groep 35-55 jarigen minder aanspreekt. Verder zou de PVV 'maar' 16 zetels halen als alleen 55-plussers het voor het zeggen hebben.
Opleidingsniveau
Welke partijen spreken praktisch opgeleiden aan? Dat is vooral de PVV. Als het aan die groep ligt, zou de PVV met afstand de grootste worden. Ongeveer een derde van alle zetels (47) gaat naar de partij van Wilders. Op verre afstand volgen het CDA (25 zetels) en GroenLinks-PvdA (21 zetels).
Bij theoretisch opgeleiden is het geen uitgemaakte zaak wie de grootste zou worden als alleen zij zouden mogen stemmen. GroenLinks-PvdA en het CDA doen het allebei goed. Opvallend is dat het CDA lager én theoretisch opgeleiden weet te verenigen, maar Bontenbal doet het minder goed bij middelbaar opgeleiden. In die groep is de PVV veruit de grootste.