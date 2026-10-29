SGP, JA21 en BBB vormen blok met harde eisen: waarom dit voor rechts nadelig kan uitpakken

Oppositiepartijen JA21, BBB en de SGP zeggen de belastingplannen van het kabinet te steunen, maar dat doen ze alléén als aan al hun voorwaarden worden voldaan. Maandag is de deadline, dus met deze eisen voeren ze de druk hoog op.