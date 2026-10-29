SGP, JA21 en BBB vormen blok met harde eisen: waarom dit voor rechts nadelig kan uitpakken
Oppositiepartijen JA21, BBB en de SGP zeggen de belastingplannen van het kabinet te steunen, maar dat doen ze alléén als aan al hun voorwaarden worden voldaan. Maandag is de deadline, dus met deze eisen voeren ze de druk hoog op.
Oppositiepartijen JA21, BBB en SGP trekken vanaf nu gezamenlijk op. Maandag moet er overeenstemming zijn over het belastingplan. Het rechtse blok voert hiermee de druk op het kabinet op. Of zou je kunnen zeggen dat rechts het kabinet hiermee in de armen van links drijft? Zet rechts zich buitenspel?