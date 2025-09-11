Samantha werd ernstig bedreigd door haar ex en kreeg daarom een noodknop: 'Zelfs op toilet in mijn hand'

Jarenlang lang liep Samantha rond met een alarmknop omdat ze ernstig gestalkt en bedreigd werd door haar ex-partner. Het gaf haar veiligheid en weer grip op haar leven. Toch krijgt niet ieder slachtoffer zo'n noodknop, de regels verschillen per gemeente.

Hij is niet groter dan een autosleutel, maar is voor heel veel Nederlandse vrouwen van levensbelang: de aware-knop. Ook Samantha liep lange periodes rond met zo'n noodknop in haar hand omdat haar ex-partner haar ernstig bedreigde en stalkte. Onderduiken voor ex-vriend Samantha is niet haar echte naam. Die wil ze niet delen omdat het na heel veel jaar eindelijk rustig is. "Daar ben ik heel dankbaar voor", vertelt ze. "En ik hoop dat het zo blijft, dat ik verder kan met mijn leven en dat hij verder gaat met zijn leven." Toch wil ze wel praten over de situatie waar ze inzat én uitkwam. Want dat het stopte kan anderen steun en hoop geven. De relatie met haar ex stond al een tijdje onder druk, hij dronk en gebruikte drugs. "Toen ons kind geboren was, liep het uit de hand." Ze verbrak de relatie. Nadat die beëindigd was, startte de ellende. Hij belde continu en wilde weten waar ze was. "Toen ik daar niet in meeging, begonnen de bedreigingen." Uiteindelijk moest ze aangifte doen en onderduiken. "Het was heel heftig."

Constant 'aan' De telefoontjes en belletjes gingen constant door. "Op een gegeven moment heb ik hem via de telefoon geblokkeerd, toen ging hij naar anderen zoeken. Vriendinnen, vrienden, familie, alles en iedereen om mij heen die hij kon benaderen. Daar werden de bedreigingen voor mij en mijn kinderen geuit."

Ik was nog het meest bang dat hij mijn kind zou meenemen Samantha over haar ex-vriend

Het constant achterom moeten kijken, wenst ze niemand toe. "Je bent constant geprikkeld, je bent constant alert, je staat constant aan", vertelt Samantha. "Ik was nog het meest bang dat hij mijn kind zou meenemen, ook dat hij mij wat zou aandoen. Nu nog steeds blijft dat in mijn hoofd zitten." Persoonlijke noodknop Na de aangiftes kwam ze bij Arosa terecht, een hulporganisatie voor slachtoffers van huiselijk geweld. Ook kwam ze in aanmerking voor een 'aware-knop'. "Zodra je de dader tegenkomt, dan hou je de knop een paar seconden ingedrukt en dan word je gelijk doorgeschakeld naar de meldkamer." De politie weet direct waar de persoon is omdat de knop uitgerust is met GPS. "Dus dan komen ze direct aangereden met twee auto's, eentje voor mij en eentje voor de pleger en dan pakken ze het vanaf daar verder op." Door de knop voelde Samantha zich veiliger thuis. "De kinderen konden gewoon hun ding doen en ik kon net wat sneller handelen in een gevaarlijke situatie."

'Alarmknop houdt geen kogel tegen' 'Helpt zo'n knop wel?', 'Ben je niet te laat, als iemand echt kwaad wil?', vragen veel mensen haar. "Een alarmknop houdt geen kogel of mes tegen en mijn ex ook niet", zegt Samantha. "Maar zonder knop ben je nog later. Dan ben je afhankelijk van omstanders, als die überhaupt wat doen. Nu weet je dat er hulp onderweg is. En heb je misschien nog een kans om te overleven." 'Overal had ik 'm bij me' Maar voordat ze de noodknop kreeg zat Samantha dus een tijdje ondergedoken. "Je wilt gewoon terug naar huis", zegt ze over die periode. "Dat is mijn veilige haven, dat hoort het te zijn." Dat ze weg moest vanwege alle dreigementen klopte voor haar gevoel niet. "Het is ook niet eerlijk. Het is super frustrerend. Dus het is ook een statement om terug te gaan naar huis. Dit is mijn plek en daar kom je niet aan." De knop maakte het 'draaglijker' om thuis te zijn. Al droeg ze 'm zelfs binnenshuis overal bij zich. "Als ik naar het toilet ging, als ik naar zolder ging, overal had ik hem wel bij mij." Ze vond het fijn om de knop te hebben, al bleef het altijd spannend. "Je weet niet waar hij uithangt, je weet niet wat hij doet."

Stukje veiligheid De noodknop gaf haar weer een stukje veiligheid terug. Iets wat ze door alle dreigementen kwijt was. "Dat is heel waardevol", vertelt ze. De begeleiding die bij de knop hoort, zorgde er ook voor dat ze haar leven weer op de rit kreeg. "Je krijgt echt wel intensieve begeleiding erbij, die wel heel belangrijk is."

De noodknop is lang niet voor alle vrouwen die in zo'n situatie zitten beschikbaar. Iedere gemeente heeft hier ander beleid voor. 'Heftig', vindt Samantha dat. "Ik denk dat het voor iedereen een uitkomst zal zijn om de knop te hebben." Alle gemeenten zouden het aan vrouwen moeten bieden, vindt zij. "Dat het overal beschikbaar is, het is gewoon nodig"