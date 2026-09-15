Sabotages op het spoor laten zien hoe kwetsbaar Nederland is: 'Het is allemaal best snel te ontregelen'

De sabotage werd vanochtend vroeg duidelijk toen bij Steenwijk een trein tegen iets botste. Daarna zijn op zeker dertig plekken voorwerpen op het spoor gevonden, vooral in het midden en oosten van het land. In de loop van de dag werden op sommige plekken opnieuw spullen neergelegd. Inmiddels is alles weggehaald en is het spoor weer vrijgegeven.

Langs spoor patrouilleren?

Volgens interim-directeur Mirjam van Velthuizen van spoorbeheerder ProRail laten de acties 'het belang van weerbaarheid' zien. Ook burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn noemt de sabotages 'echt ernstig' en ze laten zien hoe kwetsbaar Nederland is. "We hebben logistiek gezien een fantastisch georganiseerd land, maar het is daardoor ook best snel te ontregelen."