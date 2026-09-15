Sabotages op het spoor laten zien hoe kwetsbaar Nederland is: 'Het is allemaal best snel te ontregelen'
In een groot deel van het land lag het treinverkeer vandaag plat door sabotages op het spoor. Wie er achter de acties zitten, is nog onduidelijk. Experts maken zich ondertussen zorgen om de weerbaarheid van Nederland: "Dit is echt ernstig."
De sabotage werd vanochtend vroeg duidelijk toen bij Steenwijk een trein tegen iets botste. Daarna zijn op zeker dertig plekken voorwerpen op het spoor gevonden, vooral in het midden en oosten van het land. In de loop van de dag werden op sommige plekken opnieuw spullen neergelegd. Inmiddels is alles weggehaald en is het spoor weer vrijgegeven.
Langs spoor patrouilleren?
Volgens interim-directeur Mirjam van Velthuizen van spoorbeheerder ProRail laten de acties 'het belang van weerbaarheid' zien. Ook burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn noemt de sabotages 'echt ernstig' en ze laten zien hoe kwetsbaar Nederland is. "We hebben logistiek gezien een fantastisch georganiseerd land, maar het is daardoor ook best snel te ontregelen."
De oplossing zit niet aan de repressiekant alleen.burgemeester Ton Heerts over de sabotages op het spoor
Maar hoe kunnen we dit soort acties in de toekomst dan voorkomen? Heerts is naast burgemeester ook nog voorzitter van de veiligheidscommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Langs het spoor patrouilleren en overal camera's ophangen is volgens hem niet te doen. "De oplossing zit niet aan de repressiekant alleen. Wij zullen als burgemeesters, maar ook provincies en Kamerleden in gesprek moeten blijven met demonstranten in de samenleving."