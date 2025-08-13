Rusland dringt Oekraïne verder binnen: hoe Vladimir Poetin druk opvoert in aanloop naar ontmoeting met Donald Trump

In aanloop naar de ontmoeting tussen president Donald Trump en president Vladimir Poetin aanstaande vrijdag, neemt de spanning aan het Oekraïense front flink toe. "Russen voeren nu de druk op, omdat zij de Donbas-regio willen hebben."

Russische militairen hebben gisteren een groot deel veroverd in de Oost-Oekraïense regio Donetsk en daarmee is dit de grootste terreinwinst in 24 uur sinds mei 2024. De Russen rukken dus in hoog tempo op en dat is niet zonder enige reden. Dit is een grote doorbraak voor Poetin, die voor de belangrijke onderhandeling van vrijdag, zoveel mogelijk terrein wil winnen. Situatie aan front Het kostte Rusland de afgelopen maanden veel tijd om een gebied van 110 kilometer in te nemen, maar dat is nu toch gelukt. Door de nieuwe ontwikkelingen lijkt de Russische krijgsmacht ook richting de steden Kramatorsk en Slovjansk op te rukken. Rusland krijgt hierdoor geleidelijk aan steeds meer stukjes Oekraïens landgebied in handen. Het Russische leger probeert de stad Pokrovsk te omsingelen en op die manier logistiek af te sluiten. Volgens defensiespecialist Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, is dit een tactiek om zo veel mogelijk terrein te veroveren. "De Russen zijn nu bezig om met meer dan 100.00 soldaten zoveel mogelijk aanvallen uit te voeren en zo de vier belangrijkste steden in te nemen. Het Donbasgebied ligt dan voor ze open en dit maakt nog meer veroveringen mogelijk."

Tactiek van Poetin Het zo snel en zo veel mogelijk innemen van terrein, is ook een tactiek om te laten zien dat Rusland onoverwinnelijk is, weet Bolder. "De Russen willen nu de druk opvoeren, omdat zij de hele Donbas-regio graag willen hebben." "Volgens Poetin behoorde het gebied eigenlijk al tot Rusland. Dat is in het najaar van 2022 eigenlijk al besloten. Maar de Russen lopen daar enorm op stuk", gaat hij verder. "Ze zijn zijn al 2 jaar bezig om Chasiv Yar te veroveren, dat nog iets oostelijker ligt dan die vier belangrijkste steden aan de frontlinie steden." 'Cadeau voor Rusland' Het verstevigen van het beeld dat Rusland de Donbas-regio toch wel in handen gaat krijgen, is volgens Bolder de achterliggende reden om dit zo aan te pakken. "Eigenlijk hoopt Poetin dat in het gesprek met Trump, hij tot de conclusie gaat komen dat hij de Donbas in handen zal krijgen. En ook dat Amerika het gebied het beste alvast kan geven aan Rusland." Dat zou een heel groot cadeau zijn voor Poetin, legt Bolder uit. "Want hij zou dan zonder soldaten en materiaal te verliezen, in één keer die vier steden aan de frontlinie in handen krijgen."

