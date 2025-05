Waarom Donald Trump zo'n grote rol speelt bij onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland

Reactie op Trump

Dat dit gesprek kan komen, heeft alles te maken met de Amerikaanse president Trump, ziet Keller. "Het is vanuit Poetin een reactie op Trump, die zich de afgelopen dagen steeds meer in het kamp van Europa en Oekraïne heeft geschaard. Tot teleurstelling van Poetin."

"En Zelensky heeft eigenlijk onder druk van Trump gezegd dat het moet gebeuren", gaat hij verder. Op die manier dwingt de Amerikaanse president de twee landen om te praten. "Maar als die twee elkaar ontmoeten zonder het voorwerk te hebben gedaan, dan kan het uitlopen tot een grote mislukking."

Kant VS is doorslaggevend

Keller ziet dus dat Trump nu meer aan de kant van Europa en Oekraïne staat. "Maar hij is een beetje dubbel, want hij heeft ook loyaliteit naar Poetin en dat merk je." Dus het is volgens de oud-diplomaat vooral doorslaggevend wat de VS de komende dagen gaat doen. "En welke kant de VS definitief kiest."

Als het gesprek doorgaat is het volgens Keller hoe dan ook een belangrijke eerste stap. "Een direct overleg tussen Oekraïne en Rusland is tot nu toe nog niet op dit niveau, en met deze inzet - vrede - gebeurt."